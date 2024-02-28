Додаток "Повітряна тривога" отримав важливе оновлення: що означатимуть нові сповіщення

Також на екран користувачі зможуть додати мапу тривог

Нова версія застосунку "Повітряна тривога", який сповіщає про сигнал сирени, надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах. Для цього необхідно оновити застосунок до версії 6.0, які доступні для користувачів iOS, Android.

Про це пише блог Ajax Systems. Підвищена небезпека, про яку сповіщатиме додаток, це — наближення ракети чи безпілотного літального апарата у певному регіоні.

"Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні чергові Цивільного Захисту в військових обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС", – йдеться в блозі компанії.

Також до застосунку додали:

налаштування гучності сповіщення "Підвищена небезпека!";

сповіщення, якщо повідомлення "Підвищена небезпека!" перестають надходити.

Ба більше, розробники створили окремий застосунок-віджет "Мапа тривог". Його можна додати на екран телефона для постійного моніторингу безпекової ситуації. Віджет можна завантажити за посиланнями для користувачів iOS та Android.

Зауважимо, що активно додаток використовують понад 6 млн користувачів.

Раніше "Телеграф" писав, що у столичному цифровому сервісі-додатку "Київ Цифровий" вийшло велике оновлення. Розробники вдосконалили створення QR-квитків для проїзду, завантажили мапу міських вбиралень та додали ще один спосіб авторизації.