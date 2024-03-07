Буде "повний фарш": ЗСУ отримають із Болгарії артилерію та снаряди

Запущена в серію понад 50 років тому зброя має свої плюси та мінуси

Питання про постачання ЗСУ старих БТР-60П, які Болгарія не використовує, хоча і не без проблем, нарешті вирішилося. Але набагато приємнішим бонусом виявилася передача додаткової бойової техніки – САУ "Гвоздика" та БРДМ-2.

Фото перевезення розконсервованих САУ та БРДМ у своєму Telegram-каналі розмістив офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. І якщо броньована розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 має більш, аніж сумнівну цінність, то САУ "Гвоздика" цілком може стати в нагоді ЗСУ.

Болгарська САУ 2С1 "Гвоздика"

Самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика" була запущена в серію 1971 року і її не можна назвати сучасною технікою, та й калібр гармати 122 мм, за сучасними мірками, замалий. Проте посилення артилерії ЗСУ піде на користь українській армії.

Так, "Гвоздика" була створена на базі покращеного корпусу багатоцільового тягача легкоброньованого (МТ-ЛБ), що має свої плюси та мінуси.

До плюсів можна віднести невелику масу 15 тонн, можливість плавати зі швидкістю до 4,5 км, що зручно при перетині річок, оскільки не потрібні мости або понтонні переправи. Також техніку можна перевозити повітрям, а прохідність "Гвоздики" на землі є однією з найкращих, завдяки гарній маневреності та базовим характеристикам МТ-ЛБ.

Мінусами ж САУ на базі МТ-ЛБ стала слабка броня, здатна витримати хіба що вогонь зі стрілецької зброї та уламки від снарядів, що розірвалися на достатній відстані від техніки.

122 мм калібр "Гвоздики", хоч і вважається недостатнім порівняно зі 152 мм гарматами, все ж таки дозволяє здійснювати вогневу підтримку на відстані до 15 км. В боєкомплект також входять кумулятивні снаряди проти танків, щоправда, при бронепробивності в 200 мм використовувати їх можна хіба що проти найстаріших зразків техніки окупантів на кшталт Т-54/55, не посилених динамічною бронею.

До серйозних мінусів "Гвоздики" можна віднести порівняно невелику дальність стрільби – 15 км, слабке бронювання та відсутність зброї самозахисту, наприклад, кулемета, з якої можна було б спробувати збити атакуючий дрон.

Але важливою перевагою отримання саме "Гвоздики" від Болгарії є той факт, що торік ця країна відновила виробництво 122 мм снарядів, які саме використовують ці САУ. Таким чином, болгарський військово-промисловий комплекс візьме участь у програмі союзників України з постачання ЗСУ 300 тисяч артилерійських снарядів калібру 122 мм.