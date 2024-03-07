Будет "полный фарш": ВСУ получат из Болгарии артиллерию и снаряды

Запущенное в серию более 50 лет назад оружие имеет свои плюсы и минусы

Вопрос о поставке ВСУ не используемых Болгарией старых БТР-60П, хотя и не без проблем, наконец-то решился. Но куда более приятным бонусом оказалась передача дополнительной боевой техники – САУ "Гвоздика" и БРДМ-2.

Фото перевозки расконсервированных САУ и БРДМ в своем Telegram-канале разместил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. И если бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 имеет более чем сомнительную ценность, то САУ "Гвоздика" вполне может пригодиться ВСУ.

Болгарская САУ 2С1 "Гвоздика"

Самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" была запущена в серию в 1971 году и ее нельзя назвать современной техникой, да и калибр пушки в 122 мм, по современным меркам, слишком мал. Тем не менее, усиление артиллерии ВСУ пойдет на пользу украинской армии.

Так, "Гвоздика" была создана на базе улучшенного корпуса многоцелевого тягача легкобронированного (МТ-ЛБ), что имеет свои плюсы и минусы.

К плюсам можно отнести небольшую массу в 15 тонн, возможность плавать со скоростью до 4,5 км, что удобно при пересечении рек, так как не нужны мосты или понтонные переправы. Также технику можно перевозить по воздуху, а проходимость "Гвоздики" на земле является одной из лучших, благодаря хорошем маневренности и базовым характеристикам МТ-ЛБ.

Минусами же САУ на базе МТ-ЛБ стала слабая броня, способная выдержать разве что огонь из стрелкового оружия и осколки от снарядов, разорвавшихся на достаточном удалении от техники.

122 мм калибр "Гвоздики", хотя и считается недостаточным по сравнению со 152 мм орудиями, все же позволяет осуществлять огневую поддержку на расстоянии до 15 км. В боекомплект также входят кумулятивные снаряды против танков, правда, при бронепробиваемости в 200 мм использовать их можно разве что против самых старых образцов техники оккупантов вроде Т-54/55, не усиленных динамической броней.

К серьезным минусам "Гвоздики" можно отнести сравнительно небольшую дальность стрельбы – 15 км, слабое бронирование и отсутствие оружия самозащиты, например, пулемета, из которого можно было бы попытаться сбить атакующий дрон.

Но важным преимуществом получения именно "Гвоздики" от Болгарии является тот факт, что в прошлом году эта страна возобновила производство 122-мм снарядов, как раз используемых данной САУ. Таким образом, болгарский военно-промышленный комплекс примет участие в программе союзников Украины по поставке ВСУ 300 тысяч артиллерийских снарядов калибра 122 мм.