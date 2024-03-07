Порошенко за один місяць війни заробив 250 млн: це майже вдвічі більше його доходу за весь 2021 довоєнний рік, - НАЗК

Петро Порошенко збільшив свої статки лише за лютий 2024 року на ще понад 250 млн. гривень. Це майже на 90 мільйонів більше ніж за весь довоєнний 2021 рік, — повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Так, згідно чотирьох поданих до НАЗК декларацій про зміну майнового стану, у лютому 2024 року лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко заробив 251 мільйон 194 тисячі 907 гривень. Серед зазначених джерел доходу: відчуження цінних паперів та корпоративних прав, дивіденди та проценти від цінних паперів.

Для порівняння, за весь 2021 рік політик збагатився лише на 162 мільйони 138 тисяч гривень, що на 89 мільйонів грн менше, ніж за один лютий 2024 року.

За попередній рік війни статки Порошенка виросли на $224 млн, що зробило його одним із трьох найбагатших людей країни. Наразі, капітал Порошенка становить близько $1 млрд.

Як повідомлялось раніше, війна обумовила стрімке падіння добробуту в Україні. За даними демографів У 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.