Не президентська родина: ким були Зеленські, чиє ім’я носить знесена садиба в Києві

На вулиці Олександра Кониського почали практичний етап реставрації історичного будинку

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Садиба Зеленських у Києві названа на честь родини заможного міщанина Євмена Микитовича Зеленського, яка жила тут у 1911–1915 роках. Це прізвище закріпилось за будинком на вулиці Олександра Кониського, 22, де, після знесення надземної частини у 2024 році, розпочались реставраційні роботи.

Про початок практичного етапу реставрації 14 листопада повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на Департамент охорони культурної спадщини. Роботи виконують за погодженою науково-проєктною документацією та на підставі чинного дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування.

Чотири роки, які дали садибі назву

Євмен Микитович Зеленський був відомий як заможний міщанин і почесний громадянин міста. Проживання його сім’ї дало садибі назву, під якою її згодом почали впізнавати кияни. Родинне прізвище залишилося пов’язаним із будинком значно довше, ніж тривало саме проживання в ньому Зеленських.

Будівлю звели у 1890 році на замовлення купця Василя Малініна. Дерев’яний будинок обклали цеглою. Він належав до найстаріших споруд вулиці.

Садиба Зеленських до знесення. Фото Вікіпедія

Коли родина Зеленських в ньому проживала, адреса звучала інакше: Тургенєвська, 22. Назву на честь Олександра Кониського Київська міська рада затвердила в березні 2023 року, зберігши номер будинку. Саме тому в давніх згадках і сучасних документах садиба має різні назви вулиці.

Як родинне прізвище потрапило до реєстру пам’яток

Від початку будинок був одноповерховим. Мезонін додали наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Фасад прикрашав цегляний декор, зокрема трикутні й напівциркульні сандрики над вікнами.

За цегляним облицюванням садиби була дерев’яна основа стін Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

19 липня 2024 року надземну частину садиби знесли важкою будівельною технікою. Залишилися фундаменти й частина цоколя. Наступного дня близько тисячі людей вийшли на протест під міську раду, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У КМДА назвали знесення несанкціонованим. Співвласнику Михайлу Гречку повідомили про підозру: за версією прокуратури, він залучив будівельну фірму й дав вказівку на демонтаж попри арешт історичної будівлі.

До Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єкт занесли наказом Міністерства культури та стратегічних комунікацій №265 від 24 березня 2025 року. У документі закріплено назву "Будинок Євменія Зеленського, друга половина ХІХ ст.". Це пам’ятка архітектури та історії місцевого значення з охоронним номером 3572-Кв.

Які матеріали використають для відновлення

Нині на ділянці демонтують окремі аварійні фрагменти. Частину робіт проводять вручну, щоб зберегти автентичні матеріали. Придатну для повторного використання історичну цеглу й декоративні елементи маркують, очищують і залишають на території.

"Проєкт передбачає максимально можливе використання збережених автентичних матеріалів у поєднанні з новими матеріалами, підібраними відповідно до історичних характеристик споруди", – повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Практичному етапу передували протиаварійні та консерваційні заходи. На об’єкті облаштували водовідведення для захисту фундаментів від підтоплення та зменшення впливу вологи на конструкції. Безпосереднє відновлення будівлі розпочнеться після підготовчих робіт і укріплення основи.

Дерев’яну садибу облицювали цеглою, а її вікна прикрашав цегляний декор Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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