Введення військ НАТО в Україну: Кулеба пояснив, чому про це не варто говорити

Європа повинна нарощувати військове виробництво

Для відбиття російських атак і звільнення своєї території Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів, а не гіпотетичне розгортання іноземних військ. Вони так само стикнуться з нестачею боєприпасів.

Таку думку в авторській колонці для видання Le Monde висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що ЗСУ вже відчувають гостру нестачу боєприпасів, а це стало наслідком надто тривалих зволікань з прискоренням оборонного виробництва партнерами України.

"Нашим друзям потрібно прискоритися, якщо вони серйозно налаштовані на досягнення нашої спільної мети — відновлення миру в Європі. Вони мають більше інвестувати в оборонне виробництво і заборонити будь-який експорт артилерійських боєприпасів у регіони за межами Європи. Сьогодні кожен боєприпас, вироблений у Європі, має бути використаний для захисту Європи", — зазначив голова МЗС

Він подякував за рішення, озвучені союзниками на конференції у Парижі 26 лютого, щодо збільшення закупівлі снарядів у третіх країнах. Водночас Кулеба наголосив, що цього недостатньо і потрібні ще рішучіші і системні кроки, щоб "розігнати європейський ОПК.

"У цьому сенсі ми вітаємо рішення і рішучі заяви, якими скінчилася паризька конференція, як і відданість президента Макрона єдиній правильній справі: забезпечити перемогу України та Європи і поразку Росії. Потрібно, щоби союзники об’єдналися у визнанні такої мети", – зазначив Кулеба.

Він також прокоментував слова президента Франції Емманюеля Макрона щодо потенційного розміщення західних військових в Україні. Кулеба зазначив, що навіть якби гіпотетично таке рішення ухвалили, це не зняло би питання з гострою нестачею боєприпасів.

"Чесно кажучи, нинішні гарячі дискусії щодо гіпотетичного введення військ до України не мають особливого сенсу. Навіть якщо завтра на фронт прибудуть іноземні солдати, вони зіткнуться з такою ж гострою нестачею боєприпасів, як і українці", – підкреслив міністр.

Варто зазначити, що Кулеба і ході відеоконференції міністрів закордонних справ та оборони країн-союзників щодо підтримки України закликав учасників зустрічі ухвалювати рішення, керуючись двома правилами: швидше і більше, повідомляє пресслужба МЗС. Він закликав міністрів країн-союзників мати відчуття терміновості, коли йдеться про підтримку України, не шукати причини чому щось неможливе, а робити неможливе можливим та ухвалювати рішення.

"Якщо Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів і ракет більшої дальності для відбиття атак і звільнення території, — ви маєте можливості виробляти та закуповувати більше цього озброєння. Якщо пошкоджену військову техніку швидше ремонтувати на базах в Україні, а не за кордоном, то треба створювати відповідні можливості в Україні. Якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, значить потрібні саме такі рішення", — підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, під час пресконференції за підсумками Конференції на підтримку України Макрон заявив, що відправку військ виключати не можна, але поки що серед союзників такого консенсусу немає.

Після цього влада Польщі, Швеції, Німеччини, Фінляндії та Великобританії зробила заяви про те, що планів щодо розгортання військового контингенту в Україні вони не мають. Пізніше таку ж позицію озвучив і генсек НАТО Єнс Столтенберг.