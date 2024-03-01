Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього спеціально для "Телеграфу" пояснив, що означають слова Макрона

В останній місяць активно обговорюється ймовірність війни між Росією та НАТО. В останні дні – заява президента Франції Еммануеля Макрона про те, що нібито не можна виключати введення військ Альянсу в Україну – для допомоги у відбитті російської агресії.

Немає сумнівів, що ймовірність війни з РФ дуже непокоїть країни НАТО. І вони постійно про це говорять саме в контексті – як уникнути такого сценарію.

Одні лякають можливістю такої війни в якості аргументу, чому треба домовлятися з РФ. І змушувати Україну вести переговори з агресором.

Інші тим самим аргументують необхідність надавати Україні більше допомоги. Щоб воювала саме Україна, а не НАТО. Найкраще це висловив глава Пентагону Ллойд Остін, який наголосив, що у разі поразки України воювати з Росією змушені будуть уже країни Альянсу.

Щодо ймовірності надсилання на допомогу Україні військовослужбовців з тих чи інших країн НАТО. Я не бачу жодного підводного каменя в даній заяві Макрона, яка так бурхливо обговорюється в останні дні.

З одного боку, Макрон намагається вивести Францію в лідери не просто Європи, а загалом Західного світу. Зокрема, в контексті нездатності США вже котрий місяць виділити допомогу Україні, поступового скочування Штатів у внутрішню повістку на тлі президентських виборів, що наближаються.

З іншого боку, у стилі Макрона робитимуть гучні заяви політичного характеру. Наприклад, у листопаді 2019-го він говорив про "смерть мозку НАТО", що викликало тоді великий резонанс.

Отже, заяви Макрона – це просто заяви Макрона, а не така собі стратегія Альянсу. НАТО не відправлятиме війська в Україну. І реакція багатьох країн на слова французького президента це чудово продемонструвала.