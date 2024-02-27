Відправлення військ НАТО до України: із заявами виступили Шольц та Сунак

Президент Фінляндії солідарний з колегами

Канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично виступив проти відправки військових Північноатлантичного альянсу або Європейського союзу в Україну.

Про це політик повідомив у Twitter (X), передає "Телеграф". Він дав зрозуміти, що "жодного солдата" не буде відправлено.

"Вчора в Парижі ми домовилися, що всі повинні робити більше для України. Їй потрібна зброя, боєприпаси й протиповітряна оборона. Ми працюємо над цим. Ясно одне: наземних військ з європейських країн чи НАТО не буде. Це стосується і нас", — написав Шольц.

Також ідею відправлення військ західних країн в Україну відкинула Велика Британія. Про це заявив прессекретар прем'єра Ріші Сунака.

"Окрім невеликої кількості персоналу, який знаходиться в країні та надає підтримку збройним силам України, у нас немає жодних планів щодо масштабного розгортання", — сказав він.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе також заявив, що не планує відправляти своїх військових.

Нагадаємо, після зустрічі в Парижі президент Франції Емманюель Макрон допустив відправку військ з європейських країн чи НАТО до України. Після чого Чехія, Польща та Швеція відмовилися від ідеї присутності своїх військових на українській землі.

Раніше "Телеграф" писав, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс не збирається відправляти своїх військових в Україну. Адже таких планів у НАТО зараз немає.