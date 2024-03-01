Вийшла "стратегічна двозначність": у МЗС Франції пояснили слова Макрона про війська НАТО в Україні

Франція хоче перемогти Росію, але не брати участь у війні

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне відреагував на слова президента Еммануеля Макрона про те, що країна може направити солдатів в Україну. Він поспішив виправдатися за цей вислів і заявив, що слова Макрона є частиною "стратегічної двозначності".

Про це Стефан Сежурне заявив у ефірі телеканалу France TV. Глава МЗС Франції наголосив, що країна не відправить своїх солдатів "вмирати за Україну".

Заява Макрона дозволило Франції бути на "на правильній стороні історії". Але країна не має наміру справді відправляти бойові війська в Україну для допомоги у боротьбі з Росією.

"Французи не вмиратимуть за Україну", — підкреслив Стефан Сежурне.

Він також нагадав, що Франція встановила чіткі рамки й має намір далі дотримуватись позиції "перемогти Росію, не вступаючи у війну з Росією".

"Рамки, встановлені президентом Республіки, нічого не виключаючи, надсилають дуже чіткий сигнал Росії, що ми не відмовимося від боротьби з українцями", — додав він.

Водночас глава МЗС Франції вважає, що Путін не має наміру зупинятися. Росія хоче не лише продовжувати, а й розширювати війну, зазначив Сежурне, пославшись на ситуацію з Придністров’ям.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц різко висловився про відправку військ НАТО до України. Він заявив, що не хоче прямої війни Альянсу з Росією.