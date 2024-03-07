Введение войск НАТО в Украину: Кулеба объяснил, почему об этом не стоит говорить

Европа должна наращивать военное производство

Для отражения российских атак и освобождения своей территории Украине требуется больше артиллерийских боеприпасов, а не гипотетическое развертывание иностранных войск. Они также столкнутся с нехваткой боеприпасов.

Такое мнение в авторской колонке для издания Le Monde высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что ВСУ уже испытывают острую нехватку боеприпасов, что стало следствием слишком длительных проволочек с ускорением оборонного производства партнерами Украины.

"Наши друзья должны ускориться, если они серьезно настроены на достижение нашей общей цели — восстановления мира в Европе. Они должны больше инвестировать в оборонное производство и запретить любой экспорт артиллерийских боеприпасов в регионы за пределами Европы. Сегодня каждый боеприпас, произведенный в Европе, должен быть использован для защиты Европы", — отметил глава МИД

Он поблагодарил за решение, озвученное союзниками на конференции в Париже 26 февраля, об увеличении закупки снарядов в третьих странах. В то же время Кулеба подчеркнул, что этого недостаточно и нужны еще более решительные и системные шаги, чтобы "разогнать европейский ОПК".

"В этом смысле мы приветствуем решения и решительные заявления, которыми закончилась парижская конференция, как и преданность президента Макрона единственному правильному делу: обеспечить победу Украины и Европы и поражение России. Нужно, чтобы союзники объединились в признании такой цели", – отметил Кулеба.

Он также прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потенциальном размещении западных военных в Украине. Кулеба отметил, что даже если бы гипотетически такое решение было принято, это не сняло бы вопрос с острой нехваткой боеприпасов.

"Честно говоря, нынешние горячие дискуссии о гипотетическом введении войск в Украину не имеют особого смысла. Даже если завтра на фронт прибудут иностранные солдаты, они столкнутся с такой же острой нехваткой боеприпасов, как и украинцы", — подчеркнул министр.

Стоит отметить, что Кулеба во время видеоконференции министров иностранных дел и обороны стран-союзников по поддержке Украины призвал участников встречи принимать решения, руководствуясь двумя правилами: быстрее и больше, сообщает пресс-служба МИД. Он призвал министров стран-союзников испытывать чувство срочности, когда речь идет о поддержке Украины, не искать причины почему что-то невозможно, а делать невозможное возможным и принимать решения.

"Если Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов и ракет большей дальности для отражения атак и освобождения территории, — вы можете производить и закупать больше этого вооружения. Если поврежденную военную технику быстрее ремонтировать на базах в Украине, а не за рубежом, нужно создавать соответствующие возможности в Украине. Если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать в Украине, а не за границей, значит, нужны именно такие решения", — подчеркнул глава МИД.

Напомним, во время пресс-конференции по итогам Конференции в поддержку Украины Макрон заявил, что отправку войск исключать нельзя, но пока среди союзников такого консенсуса нет.

После этого власти Польши, Швеции, Германии, Финляндии и Великобритании сделали заявления о том, что планов по развертыванию военного контингента в Украине у них нет. Позже такую же позицию озвучил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.