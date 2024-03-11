В Україні відповіли на вимогу Грузії про видачу соратників Саакашвілі: висунули зустрічні умови для "нормалізації відносин"

Нардеп розповів, що насправді допоможе налагодити відносини між країнами

Народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 11 березня прокоментував заклик грузинського уряду про депортацію екссоратників Міхеіла Саакашвілі, назвавши владу країни прокремлівською. Нормалізувати відносини між Україною та Грузією допоможе не висилання цих осіб, а виконання трьох умов.

Давид Арахамія перерахував їх у своєму телеграм-каналі. На його думку, їх прагне не лише Україна, а й народ Грузії.

Арахамія відповів уряду Грузії

Щоб нормалізувати відносини між країнами, грузинський уряд має виконати три умови.

Звільнення з в’язниці Міхеіла Саакашвілі, експрезидента Грузії та громадянина України. Припинення прямого авіасполучення з Росією. Припинення допомоги РФ в обході санкцій.

Кого Грузія просить видати

Уряд країни просить депортувати Зураба Адеїшвілі та Гіоргі Лорткіпанідзе. Вони були соратниками колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.

Зураб Адеїшвілі обіймає посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора. У Грузії він був міністром юстиції (з 2008 по 2012 рр.), головою адміністрації президента (з січня по жовтень 2008 року), міністром державної безпеки та генеральним прокурором.

Гіоргі Лорткіпанідзе за Саакашвілі працював заступником міністра внутрішніх справ. З 2015 року втратив грузинське громадянство, набувши українське. Працював начальником Одеського обласного управління міліції з червня 2015 року до листопада 2016-го.

Нагадаємо, що 11 березня уряд Грузії опублікував заяву, в якій закликав Київ депортувати двох екссоратників Саакашвілі. У документі йшлося, що Зураба Адеїшвілі та Гіоргі Лорткіпанідзе слід передати Тбілісі, адже вони "злочинці".

Грузинський уряд звинуватив Україну в діях, що суперечать "традиційній дружбі" між країнами. У заяві також було перераховано "докази": відкликання та висилання послів, призначення соратників Саакашвілі на високі посади.

При цьому уряд Грузії не згадав про свої ворожі дії. Наприклад, про звинувачення України у спробі втягнути країну у військовий конфлікт із РФ. Цю гучну заяву зробив прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе, який тоді був лише кандидатом на цю посаду. Його висловлювання пов’язане з "перехопленням вибухівки" спецслужбами країни. У протиправній дії звинуватили українського громадянина.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як посольство України прокоментувало звинувачення у перевезенні бомб у Грузії. Дипломати попросили не політизувати справу.