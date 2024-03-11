В Украине ответили на требование Грузии о выдаче соратников Саакашвили: выдвинули встречные условия для "нормализации отношений"

Нардеп рассказал, что на самом деле поможет наладить отношения между странами

Народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 11 марта прокомментировал призыв грузинского правительства о депортации экс-соратников Михеила Саакашвили, назвав власть страны прокремлевской. Нормализовать отношения между Украиной и Грузией поможет не высылка этих лиц, а выполнение трех условий.

Давид Арахамия перечислил их в своем Телеграм-канале. По его мнению их жаждет не только Украина, но и народ Грузии.

Арахамия ответил правительству Грузии

Чтобы нормализовать отношения между странами, грузинское правительство должно выполнить три условия.

Освобождение из тюрьмы Михеила Саакашвили, экс-президента Грузии и гражданина Украины. Прекращение прямого авиасообщения с Россией. Прекращение помощи РФ в обходе санкций.

Кого Грузия просит выдать

Правительство страны просит депортировать Зураба Адеишвили и Гиорги Лорткипанидзе. Они были соратниками бывшего президента Михеила Саакашвили.

Зураб Адеишвили занимает пост начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора. В Грузии он был министром юстиции (с 2008 по 2012 гг), главой администрации президента (с января по октябрь 2008 года), министром государственной безопасности и генеральным прокурором.

Гиорги Лорткипанидзе при Саакашвили работал заместителем министра внутренних дел. С 2015 года лишился грузинского гражданства, приобретя украинское. Работал начальником Одесского областного управления милиции с июня 2015 года по ноябрь 2016-го.

Напомним, что 11 марта правительство Грузии опубликовало заявление, в котором призвало Киев депортировать двух экс-соратников Саакашвили. В документе говорилось, что Зураба Адеишвили и Гиорги Лорткипанидзе следует передать Тбилиси, ведь они "преступники".

Грузинское правительство обвинило Украину в действиях, которые противоречат "традиционной дружбе" между странами. В заявлении также были перечислены "доказательства": отзыв и высылка послов, назначение соратников Саакашвили на высокие должности.

При этом правительство Грузии не упомянуло о своих враждебных действиях. Например, об обвинении Украины в попытке втянуть страну в военный конфликт с РФ. Это громкое заявление сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который тогда был лишь кандидатом на эту должность. Его высказывание связано с "перехватом взрывчатки" спецслужбами страны. В противоправном действии обвинили украинского гражданина.

Ранее "Телеграф" сообщал, как посольство Украины прокомментировало обвинение в перевозке бомб в Грузии. Дипломаты попросили не политизировать дело.