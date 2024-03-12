Хтось із жінок має стати на військовий облік, а хтось може стати добровольцем: що говорить новий законопроєкт

Військовий облік не означає призив на службу

Новий законопроєкт про мобілізацію в Україні, текст якого оприлюднили наприкінці січня, передбачає розв'язання питання призову засуджених і не тільки. Адже він має правки й щодо жінок, які за умови задовільного стану здоров’я та наявності спеціальної освіти, можуть нести військову службу.

Законопроєкт ще редагується і вносять відповідні правки, але мобілізація жінок вже більш-менш пояснюється. Тому "Телеграф" підготував відповідь на найпоширеніше запитання.

Кого можуть мобілізувати?

Згідно з новим законопроєктом, на військовий облік військовозобов'язаних можуть ставати жінки, які придатні до проходження військової служби за віком та станом здоров'ям. Вони повинні закінчити заклади профіесійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти, здобути медичну або фармацевтичну спеціальність.

Жінки, що перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані або залучені для оборонних робіт у воєнний час добровільно.

Наявність спеціальності або професії, спорідненої з військово-обліковою передбачає те, що за бажанням жінки можуть стати на військовий облік.

Зауважимо, що жінки з медичною освітою і до створення нового законопроєкту були військовозобов'язані. Сюди відносять і ветеринарних лікарів, і фармацевтів тощо.

Взяття на військовий облік не означає призив на службу, а тим паче на фронт. Але за власного бажання добровільно жінки можуть ставати і артилеристками, і льотчиками.

Раніше "Телеграф" писав про те, кого поставлять на військовий облік, а хто отримає відстрочку згідно з новим законопроєктом.