Кто-то из женщин должен стать на военный учет, а кто-то может стать добровольцем: что говорит новый законопроект

Военный учет не означает призыв на службу

Новый законопроект о мобилизации в Украине, текст которого был обнародован в конце января, предусматривает решение вопроса призыва осужденных и не только. Ведь он имеет правки и в отношении женщин, которые при удовлетворительном состоянии здоровья и наличии специального образования могут нести военную службу.

Законопроект еще редактируется и вносятся соответствующие правки, но мобилизация женщин уже более или менее проясняется. Поэтому "Телеграф" подготовил ответ на самый распространенный вопрос.

Кого могут мобилизовать?

Согласно новому законопроекту, на военный учет военнообязанных могут становиться женщины, пригодные к прохождению военной службы по возрасту и состоянию здоровья. Они должны закончить учреждения профессионально-технического, профессионального высшего или высшего образования, получить медицинскую или фармацевтическую специальность.

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время добровольно.

Наличие специальности или профессии, родственной с военно-учетной предполагает то, что по желанию женщины могут стать на военный учет.

Заметим, что женщины с медицинским образованием и создание нового законопроекта были военнообязанные. Сюда относятся и ветеринарные врачи, и фармацевты и т.д.

Взятие на военный учет не означает призыв на службу, а тем более на фронт. Но по собственному желанию добровольно женщины могут становиться и артиллеристками, и летчицами.

Ранее "Телеграф" писал о том, кого поставят на военный учет, а кто получит отсрочку согласно новому законопроекту.