"На війну це не вплине": в Раді пояснили, чому нардепів не мобілізують на фронт

Деякі українці вважають, що воювати повинні й народні обранці, проте це не має особливого сенсу

В Україні немає сенсу мобілізувати на фронт нардепів, тому що це не вплине на війну. У Раді усього 180 військовозобов’язаних народних обранців, тобто приблизно дві роти.

Мобілізація нардепів не вплине на війну, бо це дуже невелика кількість. Для порівняння — у військових частинах не менше 5000 людей, про що народний депутат від фракції "Слуга народу" та заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко розповів в ексклюзивному інтерв’ю для "Телеграфу".

"Якщо взяти депутатів призовного віку, які підлягають мобілізації, то це буде приблизно 180 людей. Це дві роти. На війну це взагалі не вплине, бо якщо взяти будь-яку військову частину, то мінімальна кількість особового складу — це 5-6 тисяч військових. Ну і скажіть, чи допоможуть ці 180 людей? Думаю, що ні", — сказав Горбенко.

Мобілізацію депутатів можна сприймати більше як символічний жест, проте і в цьому немає сенсу. До того ж деякі з народних обранців вже захищають Україну зі зброєю в руках.

"Розумію, але ж ми кажемо про ефективність. Зараз п’ять-вісім депутатів точно служать. Було б і більше бажаючих, але нардеп не має права підписати контракт не тільки з територіальною обороною, а взагалі ні з якою військовою частиною. А щоб цивільний перебував на лінії фронту, потрібне бойове розпорядження", — відповів Горбенко на питання, чи не потрібно мобілізувати нардепів як приклад для інших.

Повне інтерв’ю народного депутата читайте в матеріалі "Телеграфу" під назвою "Навіщо тримати в ЗСУ тих, хто не воює: нардеп про відмовників, підвищення "бойових" і аудит Сирського".

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв, що у Раді розглянули скандальні норми нового законопроєкту про мобілізацію. Їхню долю вирішив усього один голос.