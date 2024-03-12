Усе вирішив один голос: у Раді розглянули скандальні обмеження для ухилянтів у новому законопроєкті

Сім членів комітету проголосували "за"

У вівторок, 12 березня, на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки у новому законопроєкті про мобілізації пройшла правка, яка виключає з тексту один з розділів. А саме весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства.

Про це повідомляє у Telegram нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, вирішальним став один голос.

Тобто, щодо протидії ухилянтам, знялися пропозиції з замороження рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою.

"Голосування в Комітеті — 7 за, 6 проти", — написав нардеп.

За його словами, після голосування засідання було перервано, а потім взагалі закрито головою комітету.

Гончаренко додав, що, певно, щось пішло не за планом, тому засідання продовжиться завтра.

Нагадаємо, що на початку березня вищезгаданий комітет відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію. Але тоді у парламенті підтримали ідею про позбавлення права керувати автомобілем.

Передбачалося, що покарання буде у разі, якщо військовозобов'язаний "не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо".

Раніше "Телеграф" писав, що українцями пояснили, як подати дані до ТЦК після ухвалення закону про мобілізацію