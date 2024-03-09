"Є тренд": голова ЦПК Шабунін відреагував на звинувачення в ухиленні від мобілізації та підробці документів

Антикорупціонер вважає, що в НАЗК підробити документи неможливо

У мережі з’явилася інформація про те, що голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін підробив документи, щоби ухилитися від військової служби. Сам антикорупціонер уже відреагував на інформацію.

Шабунін дав інтерв’ю виданню NV, в якому розповів, що бачив повідомлення про відкриття кримінальних справ, але зазначає, що підробити документи в НАЗК неможливо.

"Якщо я правильно розумію, то заявником там є адвокат Кравець — це частина команди Павла Вовка з ОАСК (колишнього голови Окружного адміністративного суду міста Києва, — ред.). Це той Кравець, який цього тижня вдарив представницю Мін’юсту, захищаючи активи Богуслаєва від конфіскації. Мене не повідомляли, не викликали", — розповів він.

Водночас Шабунін каже, що мобілізувався до ТРО Києва на другий день вторгнення і не став би підробляти офіційні листи. За його словами, у НАЗК є електронний документообіг і підробити там щось неможливо.

"Загалом мені вдається очевидним, що є тренд атак на антикорупційні організації, антикорупційних журналістів і, я підозрюю, що і на незалежні медіа теж", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, інформацію про кримінальні справи проти Шабуніна оприлюднив блогер Володимир Бойко у соцмережі Facebook. За його словами, два кримінальні провадження було відкрито Державним бюро розслідувань за ч. 4 ст. 409 КК (ухилення від військової служби) та ч. 1 ст. 358 КК України (підробка офіційного документа).

Він повідомив, що Шабунін нібито передав у свою військову частину листи з підписами голови НАЗК Олександра Новікова та його заступника Артема Ситника з проханням перевести його до НАЗК.

За його даними, керівництво антикорупційного агентства каже, що не знає про які документи йдеться. Бойко також зазначає, що його цікавить те, на якій підставі керівник військової частини після переведення Шабуніна до НАЗК продовжував виплачувати йому щомісяця 23 тисячі гривень грошового забезпечення та ще 30 тисяч гривень за виконання бойових завдань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде, якщо військовозобов’язаний ігнорує повістку в ТЦК і в якому разі йому загрожує кримінальний термін.