"На войну это не повлияет": в Раде объяснили, почему нардепов не мобилизуют на фронт

Некоторые украинцы считают, что воевать должны и народные избранники, однако это не имеет особого смысла.

В Украине нет смысла мобилизовать на фронт нардепов, потому что это не отразится на войне. В Раде всего 180 военнообязанных народных избранников, то есть примерно две роты.

Мобилизация нардепов не повлияет на войну, потому что это очень небольшое количество. Для сравнения — в воинских частях не менее 5000 человек, о чем народный депутат от фракции "Слуга народа" и заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко рассказал в эксклюзивном интервью для "Телеграфа".

"Если взять подлежащих мобилизации депутатов призывного возраста, то это будет примерно 180 человек. Это две роты. На войну это вообще не повлияет, потому что если взять любую воинскую часть, то минимальное количество личного состава — это 5-6 тысяч военных... Ну и скажите, помогут ли эти 180 человек? Думаю, что нет", — сказал Горбенко.

Мобилизацию депутатов можно воспринимать больше как символический жест, но и в этом нет смысла. К тому же, некоторые из народных избранников уже защищают Украину с оружием в руках.

"Понимаю, но мы говорим об эффективности. Сейчас пять-восемь депутатов точно служат. Было бы и больше желающих, но нардеп не имеет права подписать контракт не только с территориальной обороной, а вообще ни с какой воинской частью. А чтобы гражданский находился на линии фронта, нужно боевое распоряжение", — ответил Горбенко на вопрос, не нужно ли мобилизовать нардепов в качестве примера для других.

Полное интервью народного депутата читайте в материале "Телеграфа" под названием "Зачем держать в ВСУ тех, кто не воюет: нардеп об отказниках, повышении "боевых" и аудите Сырского".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Раде рассмотрели скандальные нормы нового законопроекта о мобилизации. Их судьбу решил всего один голос.