Нардепи в армії стануть операторами дронів і водіями: "слуга" пояснив, які треба зміни в законі

Але примусовим цей шлях не буде

У правках до законопроєкту про мобілізацію є пункт, який дасть можливість депутатам служити у військових частинах. Якщо його приймуть, то тоді кількість безпосередньо залучених до боротьби з ворогом нардепів зросте у декілька разів.

Вони зможуть стати, наприклад, операторами дронів, водіями вантажівок. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

"Є пропозиція, і вона міститься в правках до законопроєкту, щоб депутат мав можливість проходити військову службу у військовій частині у вільний час від сесійних тижнів за своїм бажанням", — сказав Горбенко.

І, на його думку, депутатів, які долучаться до служби стане більше.

"Якщо це буде прийнято, то я думаю, що точно ми побачимо вже не п’ять-вісім людей, які після засідання парламенту їдуть на фронт, (хтось оператором дрона, хтось водієм вантажівки), а щонайменше 50-60 депутатів поїдуть, і будуть приписані до окремої військової частини", — додав заступник голови комітету з питань прав людини.

Більше про те, скільки часу ще триватиме мобілізація у старому форматі та кому насправді потрібно оновлене мобілізаційне законодавство, а також як новий головнокомандувач ЗСУ здатен "перезавантажити" армію і для чого потрібен аудит в Збройних Силах, читайте у матеріалі "Телеграфу" Навіщо тримати в ЗСУ тих, хто не воює: нардеп про відмовників, підвищення "бойових" і аудит Сирського

Раніше "Телеграф" писав, що Україні немає сенсу мобілізувати на фронт нардепів, тому що це не вплине на війну. У Раді усього 180 військовозобов’язаних народних обранців, тобто приблизно дві роти.