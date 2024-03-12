Нардепы в армии станут операторами дронов и водителями: "слуга" объяснил, какие нужны изменения в законе

Но принудительным этот путь не будет

В правках к законопроекту о мобилизации есть пункт, который позволит депутатам служить в воинских частях. Если его примут, то количество непосредственно вовлеченных в борьбу с врагом нардепов вырастет в несколько раз.

Они смогут стать, например, операторами дронов, водителями грузовиков. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко.

"Есть предложение, и оно содержится в правках к законопроекту, чтобы депутат имел возможность проходить военную службу в воинской части в свободное время от сессионных недель по своему желанию", — сказал Горбенко.

И, по его мнению, депутатов, которые присоединятся к службе, станет больше.

"Если это будет принято, то я думаю, что точно мы увидим уже не пять-восемь человек, которые после заседания парламента едут на фронт (кто-то оператором дрона, кто-то водителем грузовика), а по меньшей мере 50-60 депутатов уедут, и будут приписаны к отдельной воинской части", — добавил заместитель председателя комитета по правам человека.

Больше о том, сколько времени еще продлится мобилизация в старом формате и кому действительно нужно обновленное мобилизационное законодательство, а также как новый главнокомандующий ВСУ способен "перезагрузить" армию и для чего нужен аудит в Вооруженных Силах, читайте в материале "Телеграфа" Зачем держать в ВСУ тех, кто не воюет: нардеп об отказниках, повышение "боевых" и аудит Сырского

Ранее "Телеграф" писал, что Украине нет смысла мобилизовать на фронт нардепов, потому что это не повлияет на войну. В Раде всего 180 военнообязанных народных избранников, то есть примерно две роты.