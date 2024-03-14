Перевищив норму втричі: на Закарпатті суддю спіймали п’яним за кермом

Поліція вже зайнялася порушником

На Закарпатті суддю Хустського районного суду спіймали на п’яній їзді за кермом автомобіля. Це сталося ще й у його робочий час.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. За його даними, йдеться про Сергія Савицького. Стверджується, що вранці 14 березня його зупинили поліцейські у місті Хуст, коли той перебував за кермом автомобіля Mitsubishi. Алкотестер показав 0,73 проміле, що майже втричі перевищує допустиму норму.

Наразі поліцейські вже склали протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві п’яний водій влетів у припарковане авто. Внаслідок зіткнення двох легковиків постраждав водій та пасажир, а транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

Також ми повідомляли про те, що на Одещині п’яний поліцейський скоїв серйозну ДТП. Внаслідок ДТП одному з пасажирів було ампутовано ноги, а інший пасажир отримав численні переломи та садна. Обох травмованих було госпіталізовано.