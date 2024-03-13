Є нюанси: як можуть змінитися права поліції під час мобілізації з прийняттям нового законопроекту

Самостійно поліція не буде вручати повістки, але …

В Україні продовжується обов’язкова мобілізація військовозобов'язаних осіб, яким вручають повістки. Їх можуть вручати не тільки працівники ТЦК та військкомати.

Наразі за чинним законодавством поліція не має права самостійно вручати повістки, але у новому законопроєкті є правка стосовно цього. Про це пише "Судово-юридична газета".

Самостійно поліція не буде вручати повістки, проте вона братиме участь у здійсненні заходів ТЦК щодо повідомлення військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, поліцейські під час процесу пред'явлення та перевірки документів, здійснюватимуть фото- та відеофіксацію.

Ще у правоохоронних органів згідного до нового закону будуть засоби з доступом до Єдиного реєстру військовозобов'язаних.

Також зазначається, що у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП чи поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Підсумовуючі, наразі поліцейські не можуть вручати повістки або перевіряти документи без належних підстав. Але згідно з правками у новому законопроєкті правоохоронці братимуть участь у цьому процесі.

Раніше "Телеграф" писав, що особлива категорія осіб отримає відстрочку від призову за новим законопроєктом.