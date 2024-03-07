Дорогий подарунок: колишня дружина Тищенка передала йому мільйони після розлучення

По офіційній причині, пара розлучилася через неможливість жити разом

Позафракційний депутат Верховної Ради Микола Тищенко отримав у подарунок від своєї колишньої дружини Алли Барановської суму у 12 634 680 гривень. Згідно з декларацією, гроші було передано 15 лютого 2024 року.

Тобто через трохи більше як місяць з дня офіційного розірвання шлюбу. Про це інформує видання "Українські новини", посилаючись на повідомлення у реєстрі декларацій.

Дорогий подарунок зробила Барановська колишньому чоловікові

У декларації нардепа зазначено, що у нього в 2022 році зберігалося 5,6 млн грн готівкою. У власності також знаходяться годинник Rolex і автомобіль Mercedes S-класу.

Раніше журналісти запідозрили Миколу Тищенка у спробі приховати свої доходи. Нібито для цього він і вирішив розлучитися зі своєю дружиною.

Сам нардеп заявив, що пара близько двох років не жила разом. Саме тому вони вирішили розірвати шлюб. Але Тищенко та Барановська залишаться друзями та разом виховуватимуть сина.

Зазначимо, що нардеп одружився з ексмоделлю та власницею мережі салонів краси Clipse ще у 2016 році. Наступного року вона народила сина. У Миколи Тищенка є ще одна дитина.

Депутат відомий своїми скандальними заявами. Так, у січні він "наїхав" на Подоляка та інших політиків, які коментували падіння Іл-76 у Росії. Він заявив, що про подібні події можуть говорити лише представники військового керівництва.

До цього він назвав героями народних депутатів. За його словами, вони не спускаються в укриття під час сирен, бо розуміють, наскільки важливо ухвалювати законопроєкти. Більшість українців гостро відреагували на ці репліки Тищенка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці січня нардеп висловився про зрадників із фракції "Слуга народу". У своєму зверненні він згадав про Кремль, гроші та українську державність.