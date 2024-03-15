Не просто политика? В Ватикане объяснили, почему Папа Римский хочет приехать и в Украину, и в Россию

Папа должен принять решение, как он видит свои отношения не только с Украиной

Папа Римский Франциск может посетить Киев с рабочим визитом, но он хотел бы поехать в Москву. Ведь таким образом он хочет остаться вне политики и представлять церковь, которая всегда оставляет дверь открытой.

Об этом сказал "Телеграфу" посол Ватикана, апостольский нунций в Украине, архиепископ Висвальдас Кульбокас. По его словам, также может быть не исключена встреча с патриархом Кириллом.

На вопрос, продолжается ли какая-то подготовка к визиту Папы в Украину и вообще ли он планируется, архиепископ сказал: "Я видел по этому поводу комментарии посла Украины при Святом Престоле (Андрия Юраша. — Ред.). Не знаю точно, с кем он встретился" (с руководителями Государственного секретариата или с Папой Франциском лично), но он написал, что Папа Франциск готов к рабочему визиту в Украину, но хочет объединить его с визитом в Москву".

Висвальдас Кульбокас говорит, что конечно Украина хотела бы, что Папа просто приехал в Украину, побыл здесь со страждущими, но у главы католической церкви другое видение.

"Папа должен принять решение, и здесь его ответственность: как он видит свои отношения не только с Украиной, но и с Россией, потому что он тоже хочет остаться не политиком, но и Церковью, которая пытается оставить дверь открытой", — отметил посол Ватикана.

Апостольский нунций в Украине не исключает и возможность встречи и общения с патриархом Кириллом не исключена. Более того, подобная встреча уже планировалась к широкомасштабному вторжению.

"Я думаю, что это было бы задачей религиозных лидеров, таких как руководитель РПЦ — пытаться остановить войну. Для чего мы являемся церквями? Для того чтобы сотрудничать в направлении достижения мира. И если Папа Франциск с патриархом Кириллом не встретились до сих пор, то здесь я вижу большую проблему, потому что нужно быть вместе за мир против войны и против агрессии", — сказал архиепископ Висвальдас Кульбокас.

Больше о том, что же имел в виду Папа Римский в заявлении о "белом флаге", откуда появились такие нарративы и почему Ватикан систематически попадает в скандалы по украинскому вопросу, читайте в материале "Телеграфа" Папа — друг Украины, это ясно: посол Ватикана о переговорах с РФ, белом флаге и капитуляции.

Ранее "Телеграф "писал, что, по словам посла Ватикана, апостольского нунция в Украине, архиепископа Висвальдиса Кульбокаса, в Западной Европе и в современном мире есть культура, когда проблемы решают путем диалога. А в случае с Россией не всегда действуют эти законы.