"Капітуляція — це не мир": Столтенберг прокоментував скандальну заяву Папи Римського та вказав на важливу деталь

Генсек НАТО також звернувся до союзників

У НАТО відкидають наполягання Папи Римського Франциска щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Усі союзники мають продовжувати військову підтримку Києва.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише NTV. Він підкреслив, що "капітуляція — це не мир", не згадуючи імені Папи Франциска.

"Президент Путін розпочав цю війну, і він міг би закінчити її сьогодні. Україна, з іншого боку, не має такого вибору", — зазначив генсек.

Нагадаємо, що Папа Римський зробив резонансну заяву. На його думку, Україна має підняти "білий прапор", щоб припинити війну. Цей символ означає капітуляцію.

Пізніше пресслужбі Ватикану довелося пояснити його слова. Її голова Маттео Бруні заявив, що Папа Римський мав на увазі не капітуляцію, а початок мирних переговорів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи цю заяву Папи Римського заявив, що Україна має лише синьо-жовтий прапор. Дипломат також закликав Франциска не робити історичних помилок.