Приховані статки Тищенка: готелі, салони краси та похоронне бюро

Чим "прикипів" нардеп до Ужгорода?

Народний депутат Микола Тищенко, якого у січні 2023 року виключили з партії "Слуга народу" та звільнили з посади заступника голови парламентської фракції, здається, міцно вкоренився на Закарпатті. Цей регіон став для парламентарія "плацдармом" для розбудови бізнесу: численні апартаменти, салон краси, похоронний бізнес і п'ятизірковий парк-готель.

Про ці та інші цікаві деталі з життя депутата свідчить нове розслідування "УП".

(Не) фіктивне розлучення

У січні того ж року, коли Миколу Тищенка виключили з партії, він повідомив про офіційний розрив з дружиною Аллою Барановською. Ще тоді ЗМІ писали, що є багато підстав вважати, що це розлучення — фіктивне. Підозри виникли через те, що розрив подружнього союзу стався буквально напередодні відкриття електронних декларацій посадовців у грудні 2023 року.

Микола Тищенко разом з колишньою дружиною

Юридично колишня дружина нардепа Алла Барановська володіє бізнесом в Ужгороді – це салон краси, про який розповідав "Телеграф" раніше.

Жінка мешкає в розкішній будівлі в престижному районі міста, але юридичними власниками цього елітного будинку не є ні вона, ні сам народний депутат. При цьому журналісти "Української правди" зафіксували: саме там зупиняється Тищенко під час відвідин Ужгорода.

Як стверджує народний обранець, він не знає, кому належать апартаменти, які його дружина з сином орендують. І хто цю оренду сплачує.

До речі, цього тижня Тищенко додав зміни від майнового стану — 12 млн гривень (подарунок від колишньої дружини).

Чому Закарпаття?

Вплив у регіоні парламентарій отримав після того, як 2021 року був призначений головою обласного осередку "Слуга народу". Тоді ж Тищенко заходився розставляти своїх людей на ключові посади.

За даними джерел, він лобіював призначення секретарем Ужгородської міськради місцевого депутата Арсена Мелкумяна (він вже втратив цю посаду).

Весь час спостереження, журналісти фіксували регулярні зустрічі та спілкування Тищенком з Мелкумяном у готельно-ресторанному комплексі "Кілікія", власником якого є сам депутат міськради.

"Українська правда" стверджує, що цих двох осіб пов'язують спільні бізнес-інтереси. Втім, Мелкумян відкидає такі звинувачення і запевняє, що їхні взаємини обмежуються лише попередньою співпрацею в рамках партійної діяльності, коли Тищенко очолював місцевий партійний осередок.

А присутність Тищенка в ресторані "Кілікія" у лютому Мелкумян пояснює тим, що це загальнодоступний заклад харчування і "туди може ходити будь-хто".

Цікаві бізнес-сліди

У декларації Тищенка зазначається, що за 2022 рік він отримав 500 000 грн депутатської зарплатні. Має готівкою 40 тис. доларів, 240 тис. євро та 5,5 млн гривень. Однак журналістам вдалося зібрати більш повний перелік бізнес-активів нардепа.

Серед них — найрозкішніший в Ужгороді п'ятизірковий парк-готель "Брістоль", який відкрили після реконструкції цього року. Поряд із "Брістолем" був помічений Андрій Стріхарський — колега Тищенка зі "Слуги народу". Він відмовився давати коментар телефоном і зажадав офіційного запиту.

При цьому журналіст "УП" Михайло Ткач зазначив, що є дані про причетність до готелю і самого Тищенка, а не лише Стріхарського.

Сам готель виявився зареєстрованим на киянку Катерину Камаєву. Її електрокар заїжджав на підземний паркінг готелю. Остання спершу заперечувала зв'язок із готелем, але згодом визнала певну причетність до його будівництва.

Ще одна бізнес-ланка — філія похоронної фірми "Сяйво". Власниця фірми Світлана Андрієнко заперечує зв'язок із Тищенком, проте її чоловік-помічник Зінченко досі працює на народного депутата.

Розслідувачі "УП" встановили, що сам Тищенко користується нерухомістю та автомобілями, які йому юридично не належать. Це квартира в Києві, квартира в Ужгороді, дві машини.

Таємні зустрічі

Під час візиту до Ужгорода Тищенко проводив не одну цікаву зустріч. Зокрема, зустрівся з колишньою колегою по партії "Слуга народу" Оленою Яцик, яка 2022 року вийшла з фракції, але брала участь у створеній Тищенком ТСК щодо лісових ресурсів.

Також нардеп побачився з Сергієм Гайдаєм, новопризначеним очільником Мукачівської райдержадміністрації — ця зустріч була короткою.

Найбільшу частину часу Тищенко провів у розмові в одному з ресторанів міста з Михайлом Банком — колишнім керівником екологічної інспекції Закарпатської області, який нині обіймає посаду першого заступника начальника.

За даними журналістів "Української правди", саме Тищенко лобіював призначення Банка на цю посаду. Під час зустрічі вони начебто обговорювали екологічні порушення в лісовій галузі регіону, які раніше ставали предметом розслідування видання NGL Media. Мова про ймовірну причетність Михайла та його батька до розкрадання земельних ділянок.

Журналіст видання "УП" звернувся до Банка із запитанням про те, які ж питання він обговорював із Тищенком. Той відповів, що нардеп начебто консультувався з ним щодо екології та виявлення порушень у лісовій галузі: як задокументувати, як нардепу здійснювати контроль за порушеннями у цій сфері…

На запитання, чому зустріч Банка з Тищенком не відбулася на робочому місці одного з них, співрозмовник журналіста пояснив, що це був кінець робочого дня і на той момент він взагалі перебував на лікарняному.

Реакція Тищенка на звинувачення

Не могло бути інакше: депутат заперечує свою причетність до бізнес-активів та лобіювань.

Спочатку Тищенко заперечував будь-яку причетність до п'ятизіркового готелю "Бристоль", однак згодом визнав, що знає про нього. За його словами, з цим готелем пов'язаний інший народний депутат від "Слуги народу".

Заяви про причетність до готелю Тищенко назвав брехнею і розповів, що був у готелі лише одного разу, коли "відкривав кримінальну справу" стосовно захоплення території.

Щодо філії похоронної фірми "Сяйво", Тищенко спершу також заперечував будь-який зв'язок із нею, але згодом визнав, що Зінченко, чоловік власниці фірми, досі працює як його помічник на громадських засадах і "гарно справляється зі своїми обов'язками".

Народний обранець у коментарі журналістам підтвердив, що користується автомобілем людини, на прізвище Орлов, якого журналісти назвали його водієм. Тищенко обіцяв відобразити всю інформацію в декларації за 2023 рік, а поки не скаже, щоб була "маленька інтрига".

Пізніше Андрій Стріхарський також зателефонував Михайлу Ткачу, щоб пояснити причетність до "Бристоля". Він сказав, що ні він, ні Тищенко готелем не володіють. Як пояснив "слуга", він лише допомагав зі спорудженням цього об'єкту.

"Телеграф" висловлює надію, що, враховуючи значну кількість питань та активів, пов'язаних з народним депутатом, правоохоронні та антикорупційні органи нарешті виконають свої обов'язки.