Скрытое состояние Тищенко: отели, салоны красоты и похоронное бюро

Чем "прикипел" нардеп в Ужгороде?

Народный депутат Николай Тищенко, которого в январе 2023 года исключили из партии "Слуга народа" и уволили с должности заместителя председателя парламентской фракции, кажется, крепко укоренился в Закарпатье. Этот регион стал для парламентария "плацдармом" для развития бизнеса: многочисленные апартаменты, салон красоты, похоронный бизнес и пятизвездочный парк-отель.

Об этих и других интересных деталях из жизни депутата свидетельствует новое расследование "УП".

(Не) фиктивный развод

В январе того же года, когда Николая Тищенко исключили из партии, он сообщил об официальном разрыве с женой Аллой Барановской. Еще тогда СМИ писали, что есть много оснований полагать, что этот развод — фиктивный. Подозрения возникли из-за того, что разрыв супружеского союза произошел буквально накануне открытия электронных деклараций должностных лиц в декабре 2023 года.

Николай Тищенко вместе с бывшей женой

Юридически бывшая супруга нардепа Алла Барановская владеет бизнесом в Ужгороде – это салон красоты, о котором рассказывал "Телеграф" раньше.

Женщина живет в роскошном здании в престижном районе города, но юридическими владельцами этого элитного дома не является ни она, ни сам народный депутат. При этом журналисты "Украинской правды" зафиксировали: именно там останавливается Тищенко во время посещения Ужгорода.

Как утверждает народный избранник, он не знает, кому принадлежат апартаменты, арендованные его женой с сыном. И кто эту аренду платит.

Кстати, на этой неделе Тищенко добавил изменения от имущественного положения – 12 млн гривен (подарок от бывшей жены).

Почему Закарпатье?

Влияние в регионе парламентарий получил после того, как в 2021 году был назначен главой областного отделения "Слуга народа". Тогда же Тищенко принялся расставлять своих людей на ключевые должности.

По данным источников, он лоббировал назначение секретарем Ужгородского горсовета местного депутата Арсена Мелкумяна (он уже лишился этой должности).

Все время наблюдения, журналисты фиксировали регулярные встречи и общение Тищенко с Мелкумяном в гостинично-ресторанном комплексе "Киликия", владельцем которого является сам депутат горсовета.

"Украинская правда" утверждает, что этих двух связывают общие бизнес-интересы. Впрочем, Мелкумян отвергает такие обвинения и уверяет, что их отношения ограничиваются лишь предварительным сотрудничеством в рамках партийной деятельности, когда Тищенко возглавлял местную партийную ячейку.

А присутствие Тищенко в ресторане "Киликия" в феврале Мелкумян объясняет тем, что это общедоступное заведение питания и "туда может ходить кто-либо".

Интересные бизнес-следы

В декларации Тищенко отмечается, что за 2022 он получил 500 000 грн депутатской зарплаты. Обладает наличными 40 тыс. долларов, 240 тыс. евро и 5,5 млн гривен. Однако журналистам удалось собрать более полный список бизнес-активов нардепа.

Среди них — самый роскошный в Ужгороде пятизвездочный парк-отель "Бристоль", открывшийся после реконструкции этого года. Наряду с "Бристолем" был замечен Андрей Стрихарский — коллега Тищенко из "Слуги народа". Он отказался давать комментарий по телефону и потребовал официального запроса.

При этом журналист "УП" Михаил Ткач отметил, что есть данные о причастности к гостинице и самого Тищенко, а не только Стрихарского.

Сам отель оказался зарегистрированным на киевлянку Екатерину Камаеву. Ее электрокар заезжал на подземный паркинг отеля. Последняя сначала отрицала связь с гостиницей, но потом признала определенную причастность к его строительству.

Еще одно бизнес-звено — филиал похоронной фирмы "Сяйво". Владелец фирмы Светлана Андриенко отрицает связь с Тищенко, однако ее муж-помощник Зинченко до сих пор работает на народного депутата.

Расследователи "УП" установили, что сам Тищенко пользуется недвижимостью и автомобилями, которые ему юридически не принадлежат. Это квартира в Киеве, квартира в Ужгороде, две машины.

Тайные встречи

Во время визита в Ужгород Тищенко проводил не одну интересную встречу. В частности, встретился с бывшей коллегой по партии "Слуга народа" Еленой Яцик, которая в 2022 году вышла из фракции, но участвовала в созданной Тищенко ВСК по лесным ресурсам.

Также нардеп увидел Сергея Гайдая, вновь назначенного главой Мукачевской райгосадминистрации — эта встреча была короткой.

Наибольшую часть времени Тищенко провел в разговоре в одном из ресторанов города с Михаилом Банком — бывшим руководителем экологической инспекции Закарпатской области, занимающим в настоящее время должность первого заместителя начальника.

По данным журналистов "Украинской правды", именно Тищенко лоббировал назначение Банка на этот пост. Во время встречи они вроде бы обсуждали экологические нарушения в лесной отрасли региона, которые становились предметом расследования издания NGL Media. Речь о вероятной причастности Михаила и его отца к хищению земельных участков.

Журналист издания "УП" обратился в Банк с вопросом о том, какие же вопросы он обсуждал с Тищенко. Тот ответил, что нардеп вроде бы консультировался с ним по поводу экологии и выявления нарушений в лесной отрасли: как задокументировать, как нардепу осуществлять контроль за нарушениями в этой сфере…

На вопрос, почему встреча Банка с Тищенко не состоялась на рабочем месте одного из них, собеседник пояснил, что это был конец рабочего дня и на тот момент он вообще находился на больничном.

Реакция Тищенко на обвинение

Не могло быть иначе: депутат отрицает свою причастность к бизнес-активам и лоббированию.

Сначала Тищенко отрицал какую-либо причастность к пятизвездочной гостинице "Бристоль", однако впоследствии признал, что знает о ней. По его словам, с этой гостиницей связан другой народный депутат от "Слуги народа".

Заявления о причастности к гостинице Тищенко назвал ложью и рассказал, что был в гостинице только однажды, когда "открывал уголовное дело" по захвату территории.

Относительно филиала похоронной фирмы "Сяйво", Тищенко сначала также отрицал какую-либо связь с ним, но впоследствии признал, что Зинченко, муж владелицы фирмы, до сих пор работает как его помощник на общественных началах и "хорошо справляется со своими обязанностями" .

Народный избранник в комментарии журналистам подтвердил, что пользуется автомобилем человека по фамилии Орлов, которого журналисты назвали его водителем. Тищенко обещал отразить всю информацию в декларации за 2023 год, а пока не скажет, чтобы была "маленькая интрига".

Позже Андрей Стрихарский также позвонил по телефону Михаилу Ткачу, чтобы объяснить причастность к "Бристолю". Он сказал, что ни он, ни Тищенко не владеют отелем. Как пояснил "слуга", он только помогал со сооружением этого объекта.

"Телеграф" выражает надежду, что, учитывая значительное количество вопросов и активов, связанных с народным депутатом, правоохранительные и антикоррупционные органы, наконец, исполнят свои обязанности.