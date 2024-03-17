Націнка мінімум вдвічі? Скільки насправді заробляють власники квіткових магазинів

Якщо думаєте, що букети зараз не на часі, то дуже помиляєтесь

Українці 8 березня витратили на квіти сотні мільйонів гривень, тому у багатьох виникає питання, скільки заробляють власники квіткових магазинів. На прибуток впливає дуже багато факторів, а одним з основних є різниця між гуртовими та роздрібними цінами.

Найбільше заробляють магазини нового формату, які мають власного флориста, службу доставки букетів та сторінки в соцмережах для просування бренду. Як розповів "Телеграфу" генеральний директор компанії "Асканія-Флора" Валерій Горбань, такі крамниці поступово витісняють з ринку звичайні торговельні кіоски.

Скільки заробляють власники квіткових магазинів

Щоб приблизно порахувати, скільки можуть отримувати доходу власники таких крамниць, варто порівняти гуртові та роздрібні ціни. Інформація про вартість квітів є у відкритому доступі.

Візьмемо до прикладу розцінки гуртового продавця Peaonia. Вартість троянд коливається від 29 до 45 грн за одну штуку.

Готові букети з цих квітів продають з величезною націнкою. Наприклад, відома в Україні служба доставки flowers.ua пропонує придбати великий букет з 15 троянд майже за 1400 грн. І це зі знижкою. До неї такий букет коштував 1646 гривень, тобто одна квітка вартувала майже 110 грн. Націнка більш як у два рази.

Проте не все так просто. У цього бізнесу є великі ризики, бо квіти швидко псуються, а ще вимагають особливих умов. До того ж власники витрачають кошти на оренду приміщення, флориста, просування в соцмережах.

Навіть приблизно підрахувати можливі витрати складно, бо все залежить від великої кількості чинників. І хоч бізнес достатньо ризиковий, проте продавці все ж розраховують на "квіткові" настрої. Гарні букети можна дарувати не лише на свято, а й просто так, а ще й купувати їх для себе.

Більше про квітковий бізнес читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу": "Букет на мільярд: скільки 8 березня заробили продавці квітів".

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно додати у вазу, щоб квіти довше зберігались свіжими. Обов’язково спробуйте цей лайфхак, щоб насолоджуватись букетом якнайдовше.