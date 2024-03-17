Наценка минимум вдвое? Сколько на самом деле зарабатывают владельцы цветочных магазинов

Если думаете, что сейчас не время для букетов, то очень ошибаетесь

Украинцы 8 марта потратили на цветы сотни миллионов гривен, поэтому у многих возникает вопрос о том, сколько зарабатывают владельцы цветочных магазинов. На прибыль влияет очень много факторов, а одним из основных является разница между оптовыми и розничными ценами.

Больше всего зарабатывают магазины нового формата, имеющие собственного флориста, службу доставки букетов и страницы в соцсетях для продвижения бренда. Как рассказал "Телеграфу" генеральный директор компании "Аскания-Флора" Валерий Горбань, такие магазины постепенно вытесняют с рынка обычные торговые киоски.

Сколько зарабатывают владельцы цветочных магазинов

Чтобы примерно посчитать, сколько могут получать доход владельцы таких магазинов, стоит сравнить оптовые и розничные цены. Информация о стоимости цветов находится в открытом доступе.

Возьмем к примеру цены оптового торговца Peaonia. Стоимость роз колеблется от 29 до 45 грн за одну штуку.

Готовые букеты этих цветов продают с огромной наценкой. К примеру, известная в Украине служба доставки flowers.ua предлагает приобрести большой букет из 15 роз почти за 1400 грн. И это со скидкой. До нее такой букет стоил 1646 гривен, то есть один цветок обходился почти в 110 грн. Наценка более чем в два раза.

Однако не все так просто. У этого бизнеса большие риски, потому что цветы быстро портятся, а еще требуют особых условий. К тому же владельцы тратят средства на аренду помещения, флориста, продвижение в соцсетях.

Даже приблизительно подсчитать возможные затраты сложно, потому что все зависит от большого количества факторов. И хотя бизнес достаточно рисковый, однако продавцы все же рассчитывают на "цветочные" настроения. Хорошие букеты можно дарить не только в праздник, но и просто так, а еще покупать их для себя.

Больше о цветочном бизнесе читайте в эксклюзивном материале "Телеграф": "Букет на миллиард: сколько 8 марта заработали продавцы цветов" .

Ранее "Телеграф" писал, что нужно добавить в вазу, чтобы цветы дольше хранились свежими. Обязательно попробуйте этот лайфхак, чтобы наслаждаться букетом как можно дольше.