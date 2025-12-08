Кліп до неї знімали у похоронному бюро. Яка україномовна пісня кінця 90-х стала хітом серед молоді (відео)

Один з легендарних синглів, який й досі має популярність

Наприкінці 1990-х років українську музичну сцену підкорив несподіваний феномен — легкий, позитивний регі-хіт під назвою "Космішна", яку виконав український співак-військовослужбовець Мирослав Кувалдін. Ця пісня стала справжнім символом кінця 90-х і завоювала шалену популярність серед молодих слухачів.

Композиція українського гурту The ВЙО миттєво відзначилася в ефірах усіх провідних радіостанцій та телеканалів. Її простий, але оригінальний текст та заразливий ритм забезпечили їй статус одного з найулюбленіших українських регі-хітів десятиліття. Пісня стала візитівкою гурту, а її популярність не згасає і донині.

"Космішна" вийшла в альбомі "Вироби з пластмаси". Це був перший офіційний альбом музичного гурту, що вийшов на касетах у 1999 році. У січні 2025 року стало відомо, що альбом The ВЙО, який розлетівся шаленим успіхом понад два десятиліття тому, вперше був виданий на вінілі.

На пісню було знято один із перших кліпів гурту, робота над яким проходила в одному з похоронних бюро Тернополя — з оркестром, пам’ятниками і трунами, повідомляє "Суспільне Культура".

Головну роль дістала дівчина на ім’я Мирослава. Все ж для зйомок не вистачало людей, тож Кувалдін підійшов до хлопця на вулиці й запропонував: "Вибачаюсь, хочеш знятися у нашому кліпі? Гроші не платимо".

Нагадаємо, що 7 грудня 2025 року стало відомо про смерть вокаліста із ADAM Михайла Клименка. Пісні його гурту ADAM знають багато українців.