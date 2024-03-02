Квіти і банти: які аксесуари у тренді у 2024 році

2024 рік багатий на яскраві аксесуари

Жоден модний образ не обійдеться без аксесуарів. Однак варто знати, які акценти в образах у тренді. Правильно підібрані аксесуари здатні зробити будь-який лук красивішим та більш стильним. Раніше ми писали, які сукні в моді навесні, а тепер ділимося, які аксесуари стали хітами 2024.

Так, деякі аксесуари повернулися в моду з минулих років, однак з’явилися й нові тренди. Про це пише lifestyle.today.ua.

Які аксесуари в моді у 2024

Сумки

У 2024 році сумки будуть слугувати не лише для зручності, а й для створення яскравих акцентів в образах. Варто надавати перевагу сумкам геометричних форм та з оригінальними дизайнами. Такі аксесуари урізноманітнять ваш образ і нададуть йому вишуканості.

Фото: Рinterest

Мінімалізм

Він модний у всьому — і в сережках, і в каблучках, і у браслетах. Ці прості і лаконічні аксесуари додадуть вишуканості будь-якому образу. Так ви матимете ніжний та аристократичний вигляд.

Фото: Рinterest

Квіти

Великі квіти повертаються у тренди. На деякий час вони втратили актуальність, але у 2024 вони стануть хітом. Квіти можна носити на сережках, кільцях чи брошках. Найактуальніший — чокер з великою півонією чи трояндою. Таку прикрасу можна вдягати з корсетом.

Фото: Рinterest

Червоний

Червоний колір особливо актуальний у 2024 році. Носити такі акценти можна в різних образах. Зараз найбільш актуальні червоні сумки, окуляри, сережки, колготи і навіть окуляри.

Фото: Рinterest

Кепки

В цьому році актуальні кепки з різних матеріалів. Вельвет, кашемір чи вовна — обирати варто на свій смак. Така кепка зробить будь-який лук більш стильним.

Фото: Рinterest

Банти

Такі прикраси теж у тренді. З ними можна створювати і повсякденні, і вечірні образи. Носити цей аксесуар можна і на шиї у вигляді маленького бантика або ж у вигляді шпильки для волосся.

Фото: Рinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, які принти в моді в сезоні весна-літо 2024. Ми поділилися актуальними дизайнами.