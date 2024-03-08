Ажіотаж і море букетів на будь-який смак: як у Києві йде торгівля квітами 8 березня (фоторепортаж)

Квіткові магазини, склади та ринки радують око яскравими весняними фарбами

У п’ятницю, 8 березня, у столиці з самого ранку спостерігається ажіотаж біля точок продажу квітів. Продавці пропонують букети на будь-який смак та гаманець — від різнокольорових тюльпанів та гвоздик, до величезних троянд та екзотичних композицій. Чоловіки ж поспішають порадувати представниць прекрасної половини людства та скуповують практичні усі запропоновані позиції.

Кореспондент "Телеграфа" Олексій Іванченков пройшовся київськими точками з продажу квітів і оцінив представлений асортимент, від різноманітності якого просто перехоплює дух.

У Печерському районі Києва у магазині Florist Boutique представлений величезний вибір квітів та вже готових букетів. Тут можна придбати як звичні багатьом тюльпани, троянди та гвоздики, так і екзотичні композиції.

Досить цікаво виглядають букети, які доповнені м’якими іграшками, бантами, пір’ям та сухоцвітами.

Квіти тут продають у різнокольорових обгортках, коробках, кошиках та горщиках. Як то кажуть: "Будь-яка примха за ваші гроші".

На квітковому складі Floriste Opt, розташованому в промзоні біля станції метро "Святошин", також представлений широкий асортимент квітів.

Тут можна придбати троянди, тюльпани всіляких кольорів та відтінків, гербери, астромерії, айстри, хризантеми, еустоми та багато іншого.

Квіти продають як поштучно, так і у вигляді вже сформованих букетів.

Також у Києві працюють і квіткові ринки, на яких представлені більш-менш бюджетні варіанти букетів.

Наприклад, біля станцій метро "Святошин" та "Площа Українських Героїв" (колишня "Льва Толстого") пропонують придбати тюльпани, гвоздики, крокуси, айстри та хризантеми.

"З рук" можна купити квіти як поштучно, так і у форматі вже готового букета.

Судячи з неабиякого ажіотажу біля точок продажу квітів можна з упевненістю сказати, що 8 березня багато хто прагне порадувати представниць прекрасної половини людства букетиками.

Адже після довгої зими так хочеться весняного тепла, а яскраві квіти — це саме те, що на 100% зможе підняти настрій дівчаткам різного віку!

Раніше "Телеграф" розповідав про те куди можна сходити у Києві на 8 березня. Столичні заклади чудово підготувалися до свята весни та вигадали розваги на будь-який смак!