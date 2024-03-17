Троянди не в тренді: стало відомо, які квіти українці купували 8 березня

Продавці не підрахували виручку на 8 березня, але її можна прикинути

Цього року 8 березня в Україні був справжній бум для купівлі квітів. За квітами навіть стояли у чергах. І це незважаючи на традиційно високі "святкові" ціни.

"Телеграф" дізнався, які квіти найбільше купували українці, а також скільки їх продавці заробили за свята. Варто нагадати, що 8 березня 2024 року за скромні тюльпани продавці просили по 45—50 гривень, а за троянди — до 100—150 гривень за штуку. Але навіть незважаючи на це в деяких магазинах зростання продажів було дуже помітним. Так, за словами директора напряму "Деко" мережі "Епіцентр" Марини Бевзюк, на 8 березня цього року продаж квітів зріс на 50% порівняно з минулим роком.

Про які гроші мова?

Продавці не підрахували виторг на 8 березня, але його можна прикинути.Генеральний директор компанії "Асканія-Флора" (контролює близько 40% виробництва троянд в країні) Валерій Горбань каже, що минулого року квітів загалом продали приблизно на 18 млрд грн. А на кілька святкових днів припадає 5—6% річного виторгу. То виходить, що можна впевнено казати про кілька сотень мільйонів гривень.

"Лідером продажів стали тюльпани — їм надали перевагу понад 70% покупців. 18,5% обрали троянди, в топ-3 потрапили також хризантеми (на них прийшлося 6% продажів)", — розказує Марина Бевзюк.

Більше про квітковий бізнес України під час війни, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Букет на мільярд: скільки 8 березня заробили продавці квітів ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у Києві точилася торгівля квітами 8 березня.