Отримали повістку на блокпосту: юрист розповіла, що робити в такому випадку

Перш за все, з'ясуйте причину зупинки авто

В Україні продовжується мобілізація військовозобов'язаних чоловіків, тому повістку можна отримати й на блокпосту також. І в такому разі слід дотримуватись чіткого алгоритму дій.

Про це розповідає юристка юридичної компанії "Приходько та Партнери" Діана Тернова у коментарі виданню "24 канал". За її словами, перевірка чоловіків на блокпостах це рутина справа й отримання за таких умов повістки також.

Якщо ви отримали повістку на блокпосту або під час зупинки авто, ваші дії мають бути наступними:

дізнайтеся у представника поліції причину зупинки автомобіля;

перевірте у представників ТЦК документи, тобто їх службове посвідчення. Воно підтверджує їх приналежність до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

попросити пред’явити наказ коменданта про уповноваження певних представників ТЦК на вручення повісток;

у випадку неправомірних дій викликати інших представників Національної поліції та фіксувати правопорушення.

Юристка також нагадала про те, що є певні правила вручення та отримання повістки.

По-перше, документ видають на ім’я конкретного громадянина. Тобто він має містити його прізвище, ім'я, по батькові, адресу місця реєстрації або проживання, номер повістки, номер і дату розпорядження ТЦК. Розписку або "корінець" повістки про те, що людна отримала документ і підписала його, залишають у ТЦК та СП.

По-друге, представники ТЦК і СП оповіщають громадян "незалежно від місця їх перебування на військовому обліку". Оповіщення проводять не тільки врученням повістки. Його також можуть проводити й роботодавці або ж органи місцевого самоврядування.

Це робиться задля того, аби люди прибули до ТЦК в терміни, які зазначені в отриманих ними документах.

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