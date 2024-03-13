Навіть у разі ухвалення нового закону: особлива категорія осіб отримає відстрочку від призову

Правку планують розглянути наступного тижня

Пори те, що у середу, 13 березня, було скасовано засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому мали розглянути правки нового законопроєкту про мобілізацію. Питання призову аспірантів і тих, хто доглядає людей з інвалідністю, буде врегульовано.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, це ж стосується і І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю.

Депутат зауважив, що у чинному законодавстві передбачено одного доглядача за людиною з інвалідністю на його вибір.

"Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про звільнення", — сказав Арахамія.

Він наголосив, що вже наступного тижня почнеться розгляд поправок. І питання про догляд за людьми з інвалідністю буде відстоюватися.

Арахамія також підкреслив, що це ж стосується й аспірантів.

"Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації", — сказав депутат.

Нагадаємо, що у вівторок, 12 березня, на засіданні Комітету Ради було прийнято одну з правок щодо нового законопроєкту. Вона передбачає зняття пропозиції з замороження рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою ухилянтів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Раді пояснили, чому нардепів не мобілізують на фронт. За словами депутатів, їх призов не вплине на війну.