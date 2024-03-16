Мобілізація бездітних жінок в Україні: міф російської пропаганди зазнав краху

Обов'язок служити мають лише жінки, які мають медичний фах

Питання нового законопроєкту про мобілізацію та правок й досі одне з найдискусійніших в Україні. На фоні цього у мережі поширюється російський фейк, що нібито Київ планує мобілізувати приблизно 3 млн бездітних жінок.

Ця інформація вирвана з контексту і використовується ворогом для роздмухування вогню у суспільстві, повідомляє портал Spravdi. Адже мобілізація жінок одне з найтригерніших питань.

Наразі проросійські канали у Telegram поширюють новину щодо мобілізації жінок з посиланням на видання Texty. Вони пишуть, що у разі затягування війни або збільшення чисельності ЗС РФ, влада в Україні розглядає варіант з мобілізацією трьох мільйонів українок, які не мають дітей.

Насправді ця інформація вирвана з контексту та вивернута у потрібний проросійський бік. Адже стаття, у якій досліджується обсяг мобілізаційного резерву України, є аналітичним матеріалом. І ній зазначено, що українські жінки мають право долучитися до Сил оборони винятково на добровільних засадах.

Окрім цього, Texty незалежне видання, яке не пов’язане з українським урядом. Саме тому його матеріали не відображають позицію військового чи політичного керівництва України.

Зауважимо, що обов'язок служити мають лише жінки, які мають медичний фах. У новому законопроєкті про мобілізацію, над яким працює Верховна Рада, також не міститься положень про масову мобілізацію жінок.

"Мета подібних вкидів – поширити панічні настрої в українському суспільстві та є частиною комплексних спроб спецслужб рф зірвати мобілізацію в Україні", — пише Spravdi.

Раніше "Телеграф" писав, що у Мін’юсті розповіли, скільки засуджених можна мобілізувати до лав ЗСУ