Получили повестку на блокпосте: юрист рассказала, что делать в таком случае

Прежде всего, выясните причину остановки авто

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин, поэтому повестку можно получить и на блокпосте тоже. И в таком случае следует придерживаться четкого алгоритма действий.

Об этом рассказывает юрист юридической компании "Приходько и Партнеры" Диана Тернова в комментарии "24 каналу". По ее словам, проверка мужчин на блокпостах это рутинное дело и получение при таких условиях повестки тоже.

Если вы получили повестку на блокпосте или при остановке авто, ваши действия должны быть следующими:

узнайте у представителя полиции причину остановки автомобиля;

проверьте у представителей ТЦК документы, то есть их служебное удостоверение. Оно подтверждает их принадлежность к территориальному центру комплектования и социальной поддержке;

попросите предъявить приказ коменданта об уполномочии определенных представителей ТЦК на вручение повесток;

в случае неправомерных действий, вызовете других представителей Национальной полиции и фиксируйте правонарушения.

Юрист также напомнила о том, что есть определенные правила вручения и получения повестки.

Во-первых, документ выдается на имя конкретного гражданина. То есть он должен содержать его фамилию, имя, отчество, адрес места регистрации или проживания, номер повестки, номер и дату распоряжения ТЦК. Расписку или "корешок" повестки о том, что человек получил документ и подписал его, оставляют в ТЦК и СП.

Во-вторых, представители ТЦК и СП оповещают граждан "независимо от места их пребывания на военном учете". Оповещение производят не только вручением повестки. Его также могут проводить и работодатели или органы местного самоуправления.

Это делается для того, чтобы люди прибыли в ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах.

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