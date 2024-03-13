У Раді скасували розгляд гучного законопроекту про мобілізацію: відомі деталі

Перші правки почали розглядати лише через три тижні після їх подачі

У вівторок, 12 березня, під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо нового законопроєкту про мобілізацію було проголосовано за важливу правку. У середу, наступного дня, засідання мало продовжитися, але його скасували.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко. Він наголосив, що Комітет пропрацював всього одну годину над правками та закрив засідання.

"Пропрацював менше години і закрив засідання, оголосивши наступне засідання на сьогодні. А тепер і воно відмінено", — пише депутат.

За його словами, подача останніх правок щодо нового законопроєкту про мобілізацію та демобілізацію завершилась 21 лютого. Тобто лише через три тижні після цього Комітет почав роботу над правками.

"Це просто знущання з військових і їхніх родин, які чекають, щоби цей законопроєкт встановив терміни служби, дав можливість звільнитися інвалідам та тим, що пройшли полон і так далі", — додав Гончаренко.

Він також зауважив, що вслід за Верховною Радою і Комітет з нацбезпеки і оборони фактично пішов в СЗЧ (самовільне залишення частини).

Нагадаємо, що в Раді пояснили, чому нардепів не мобілізують на фронт. Адже, за словами депутатів, їх призов не вплине на війну, бо це дуже невелика кількість людей. У Раді усього 180 військовозобов’язаних народних обранців, тобто приблизно дві роти.

Раніше "Телеграф" писав, що чекає на ухилянтів за новим законопроєктом про мобілізацію.