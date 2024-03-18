Военные не должны ущемлять права людей: Лубинец прокомментировал скандальный законопроект о мобилизации

Единственный орган, который должен выносить подобные решения — это судебная система, говорит Лубинец

Работники ТЦК не должны получать дополнительных полномочий по проверке граждан даже в условиях военного положения. Ведь это ограничение прав людей.

Для этого есть соответствующие органы. Об этом заявил Омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью "Украина Сейчас". Он прокомментировал поправки к закону о мобилизации и назвал три проблемы.

Лубинец говорит, что ранее посылал возражения по закону о мобилизации и поддержит его, если замечания будут учтены. В частности, по его словам, было замечание о работе ТЦК.

Он высказался категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК. Ведь это подразделение ВСУ. И согласно Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины.

"Это прямая норма Конституции, которая не подпадает под ограничения в условиях военного положения. Основная моя оговорка — нельзя добавлять полномочий ТЦК. Если вы хотите, чтобы представители ТЦК проверяли документы или ограничивали граждан — это невозможно", — говорит Омбудсмен.

Кроме того, Лубинец не согласен с ограничениями прав. Они должны приниматься в суде по закону.

"Нужно ли ограничивать права человека, которые фактически пренебрегают своим долгом, а действительно защищать свою Родину это и есть обязанность, прописанная в Конституции. Нужно ли это делать? Безусловно надо. Но как это делать? Это нужно делать исключительно в законный способ. Единственный орган, который должен выносить подобные решения — это судебная система", — отмечает он.

По его мнению, на основании решения суда можно ущемлять права на управление автотранспортом и на выезд за границу. Он подчеркнул, что только по закону.

Лубинец также прокомментировал ситуацию людей с инвалидностью. Он считает, что эти вопросы вообще не нужно было поднимать, ведь в Украине есть отдельная конвенция по защите прав людей с инвалидностью. И этот вопрос можно было решить иначе.

"Например, нужно было четко установить, что если человек с инвалидностью хочет выехать на лечение за границу, то такого человека может и должен сопровождать человек, являющийся родственником первой ветви. Это можно было бы сделать постановлением Кабмина", — говорит Омбудсмен.

Как сообщал "Телеграф", 12 марта на заседании Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, его члены проголосовали против замораживания счетов и банковских карт, ограничений по выезду за границу и управления автомобилем для уклоняющихся от мобилизации.