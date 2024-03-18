"Він провокував на конфлікт": у ТЦК відреагували на скандал із "викраденням" волонтера у Львові

Громадськість просять "припинити маніпуляції" у цьому випадку

У Львівському ТЦК та СП прокоментували ситуацію з нібито незаконним затриманням львівського волонтера Кирила Тарана. За цим фактом зараз проводиться перевірка.

Відповідну інформацію було опубліковано на сторінці ТЦК у Facebook. Там заявили, що чоловік провокував конфлікт співробітників і не пред’являв військово-облікові документи.

"Повідомляємо наступне: Відповідно до Наказу начальника Львівської обласної військової адміністрації №1 від 17 листопада 2023 року "Про перевірку документів" цивільна особа не виконала законних вимог військовослужбовців та не пред'явила військово-облікових документів представникам ТЦК та СП. Даний громадянин представників ТЦК провокував на конфлікт. Як з'ясувалося пізніше, даний громадянин не уточнював свої військово-облікові дані", — йдеться у повідомленні.

У пості йдеться про те, що чоловік не уточнював свої військово-облікові дані й при зміні місця проживання він у 7-денний строк не став на облік ТЦК. Також він відмовився від проходження ВЛК.

"Усі військовослужбовці, які здійснювали заходи оповіщення та зображені на відео мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди. Усі вони були переведені в ТЦК та СП за станом здоров'я", — зазначили у ТЦК.

Співробітники звернулися до громадськості з нагадуванням, що всі військовозобов’язані мають оновлювати свої дані вчасно і коли є причина.

"Ми поважаємо та дякуємо кожному українцю, які підтримують ЗСУ та наближають нашу спільну перемогу. Водночас це не дає права принижувати честь та гідність бійців, що втратили своє здоров'я на захисті України. Усі громадяни, які є військовозобов’язаними мають оновити свої дані і при наявності причин на отримання відстрочки надати відповідні документи до свого ТЦК та СП", — наголошується в заяві.

За цим фактом проводиться перевірка та будуть вжиті всі необхідні заходи. Водночас громадськість просять "припинити маніпуляції в цьому випадку і не накладати тінь на співробітників ТЦК, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання".

Дружина волонтера прокоментувала ситуацію

У понеділок, 18 березня, дружина Тарана Віолетта написала пост на своїй сторінці в Instagram, в якому вона зазначила, що за права треба боротися, а всі винні в цій ситуації будуть притягнуті до відповідальності.

"Стільки було зроблено за 48 годин. Наскільки бездіяльні органи. Але слід пам’ятати, що і на таких можна і потрібно знаходити управу! Якщо ви думаєте, що на цьому все – то НІ! Я хочу подякувати нашим нереальним помічникам, які були й чітко вели й ведуть цю справу", — підкреслила вона.

Передісторія

Віолетта Таран написала на своїй сторінці в соцмережі, що її дружина Кирила із застосуванням сили заштовхали в машину та відвезли до ТЦК.

"Насильно із застосуванням фізичної сили, з завданням тілесних ушкоджень, порвавши куртку, штани, розбивши окуляри та телефон, працівники Шевченківського РТЦК та СП затримали на вулиці, запхали в намиста і доставили до приміщення по вул. Лемківська, 28, м. Львів для проходження ВЛК: Жодні повістки на місці затримання моєму чоловікові не вручили", — йдеться в її повідомленні.

Своїх передплатників дівчина попросила поширити цю інформацію.

З’ясувалося, що Таран відмовився проходити ВЛК, а при собі він не мав документів, які б підтвердили, що він має серйозні захворювання. Потім Тарану виписали повістку на уточнення даних.

Зазначається, що за кілька годин був готовий наказ про мобілізацію за підписом начальника, якого, як пояснює жінка, не було на місці. Далі волонтера відправили до військової частини на території Рівного.

ЗМІ зверталися до ТЦК та отримали відповідь, що за цим фактом проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові люди у військовій формі намагалися насильно заштовхати чоловіка до мікроавтобуса. Протистояти їм намагалися також інші громадянські.