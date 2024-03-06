Після резонансу знову до роботи? Нові подробиці скандальної справи про побиття у Тернопільському ТЦК

Прокуратура прокоментувала справу

Двоє фігурантів після побиття у стінах військкомату у Тернополі повернулися до виконання службових обов’язків. Наразі вони служать у роті охорони Тернопільського РТЦК.

Один з фігурантів продовжує працювати в Чортківському РТЦК та СП. Про це повідомляє сайт "20 хвилин" із посиланням на власні джерела.

"Отримали інформацію від власних джерел, що фігуранти кримінальної справи щодо побиття у стінах Тернопільського ТЦК вже знову на роботі. Читачі запевняли, що принаймні один з них працює в Чортківському РТЦК та СП", — йдеться в повідомленні.

5 березня 2024 року журналісти поцікавились у прокуратури, на якому етапі справа і де зараз фігуранти. І чи далі перебувають під домашнім арештом у нічний час.

"Справа щодо обох фігурантів перебуває на розгляді суду, — повідомила "20 хвилин" 5 березня Юлія Шевченко. — На етапі досудового розслідування для них обирались запобіжні заходи і вживались заходи забезпечення кримінального провадження – відсторонення від посад. На цій стадії немає необхідності для продовження цих заходів. Наразі вони (двоє фігурантів справи — прим. авт.) служать у роті охорони Тернопільського РТЦК", — відповіли у прокуратурі.

Нагадаємо, що в одному військкоматі у жовтні жорстоко відлупцювали чоловіків. У злочині також підозрюють працівників ТЦК. Тоді на фоні цього на офіційній сторінці Тернопільського ТЦК та СП з'явився допис. Судячи з його змісту, там підтверджують факт побиття своїми співробітниками.

Раніше "Телеграф" писав, що у Тернополі помер чоловік після перебування у ТЦК. Люди виходили на протест до міської ради.