"Побиття, тиск, погрози": у Львові ТЦК силою мобілізував відомого волонтера (відео)

У військкоматі обіцяють покарати нападників

Українські військкоматчики вляпалися в черговий гучний скандал. Від їхнього свавілля постраждав відомий волонтер. У ТЦК вже обіцяють розібратися.

Про це у мережі повідомляє львів’янка Віолетта Таран. Потерпілим є її чоловік — відомий волонтер, який збирав гроші на ЗСУ, Кирило Таран.

За її словами, чоловіка нібито викрали із застосуванням сили співробітники Шевченківського ТЦК та СП. Як стверджується, потерпілого вони утримували у військкоматі і там били.

"Побиття, тиск, погрози, завдано матеріальних збитків (порвано куртку, штани, розбито окуляри та телефон)", — каже вона.

Як виявилось, Кирило Таран від проходження військово-лікарської комісії відмовився, адже не мав при собі медичних документів, які б підтвердили, що він має серйозні захворювання. Проте відмови чоловіка не прийняли. Його дружина каже, що на підтвердження цього має відео та аудіозапис. Потім Тарану виписали повістку на уточнення даних. Це було близько 2 ночі 16 березня.

А вже за дві години був готовий наказ про мобілізацію чоловіка за підписом начальника Шевченківського РТЦК та СП – Романа Немишкала, якого самого, як каже жінка, на місці не було. Після цього волонтера відправили до військової частини на території Рівного.

У мережі також опубліковано відео затримання Тарана. На ньому можна побачити, що його справді затягли в бус за допомогою сили.

Наразі вже з’явилася реакція ТЦК. Видання ZAXID.NET звернулося за коментарем до Львівського обласного ТЦК. Її керівник Артур Ніязов повідомив, що за цим фактом завтра проведуть службове розслідування, пообіцявши притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові співробітники ТЦК за шкірку затягли чоловіка на "медкомісію".