"Он провоцировал на конфликт": в ТЦК отреагировали на скандал с "похищением" волонтера во Львове

Общественность просят "прекратить манипуляции" в этом случае

Во Львовском ТЦК и СП прокомментировали ситуацию с якобы незаконным задержанием львовского волонтера Кирилла Тарана. По данному факту сейчас проводится проверка.

Соответствующая информация была опубликована на странице ТЦК в Facebook. Там заявили, что мужчина провоцировал на конфликт сотрудников и не предъявлял военно-учетные документы.

"Сообщаем следующее: Согласно Приказу начальника Львовской областной военной администрации №1 от 17 ноября 2023 "О проверке документов" гражданское лицо не выполнило законных требований военнослужащих и не предъявило военно-учетных документов представителям ТЦК и СП. Данный гражданин представителей ТЦК провоцировал на конфликт", — говорится в сообщении.

В посте говорится в том, что мужчина не уточнял свои военно-учетные данные и при смене места жительства он в 7-дневный срок не стал на учет ТЦК. Также он отказался от прохождения ВЛК.

"Все военнослужащие, осуществлявшие мероприятия оповещения и изображенные на видео, имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды. Все они были переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья", — отметили в ТЦК.

Сотрудники обратились к общественности с напоминанием, что все военнообязанные должны обновлять свои данные вовремя и когда на то есть причина.

"Мы уважаем и благодарим каждого украинца, которые поддерживают ВСУ и приближают нашу общую победу. В то же время это не дает права унижать честь и достоинство бойцов, потерявших свое здоровье на защите Украины. Все граждане, военнообязанные, должны обновить свои данные и при наличии причин на получение отсрочки предоставить соответствующие документы в свой ТЦК и СП", — отмечается в заявлении.

По данному факту проводится проверка и будут приняты все необходимые меры. В то же время общественность просят "прекратить манипуляции в этом случае и не накладывать тень на сотрудников ТЦК, которые после полученных ранений на фронте достойно выполняют поставленные задачи".

Жена волонтера прокомментировала ситуацию

В понедельник, 18 марта, жена Тарана Виолетта написала пост на своей странице в Instagram, в котором она отметила, что за права нужно бороться, а все виновные в этой ситуации будут привлечены к ответственности.

"Столько было сделано за 48 часов. Насколько бездейственны органы. Но следует помнить, что и на таких можно и нужно находить управу! Если вы думаете, что на этом все – то НЕТ! Я хочу поблагодарить наших нереальных помощников, которые были и четко вели и ведут это дело", — отмечено посте.

Предыстория

Виолетта Таран написала на своей странице в соцсети, что ее супруга Кирилла с применением силы затолкали в машину и увезли в ТЦК.

"Насильно с применением физической силы, с нанесением телесных повреждений, порвав куртку, штаны, разбив очки и телефон, работники Шевченковского РТЦК и СП задержали на улице, запихнули в бус и доставили в помещение по ул. Лемковская, 28, г. Львов для прохождения ВЛК. Никакие повестки на месте задержания моему мужу не вручили", — говорится в ее сообщении.

Своих подписчиков девушка попросила распространить данную информацию.

Выяснилось, что Таран отказался проходить ВВК, а при себе у него не было документов, которые бы подтвердили, что он имеет серьезные заболевания. Затем Тарану выписали повестку на уточнение данных.

Отмечается, что через пару часов был готов приказ о мобилизации с подписью начальника, которого, как объясняет женщина, не было на месте. Далее волонтера отправили в воинскую часть на территории Ровно.

СМИ обращались в ТЦК и получили ответ, что по данному факту проводится служебное расследование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове люди в военной форме пытались насильно затолкать мужчину в микроавтобус. Противостоять им пытались также и другие гражданские.