Після пожежі порт і військово-морська база продовжили роботу у звичайному режимі

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У неділю, 22 листопада, на військово-морській базі в лівійському Бенгазі вибухнув і загорівся російський військовий корабель. Його попередньо ідентифікували як ракетний корвет "Меркурій" проєкту 20380.

Призначений Палатою представників уряд Лівії повідомив, що вибух стався на борту російського корабля, який стояв біля причалу. За попередніми висновками слідства, судно могло зазнати атаки із застосуванням безпілотників.

Де базувався "Меркурій" і навіщо зайшов до Бенгазі

За даними джерел, на які посилається Naval News, корвет формально входить до складу Чорноморського флоту Росії, але базується в Арктиці. На момент вибуху він уже кілька днів перебував у лівійському порту. Видання оцінює корабель як "майже знищений пожежею".

Корвет зайшов до Бенгазі для дозаправлення та поповнення запасів

Корвет повертався до Росії та зайшов до Бенгазі, щоб дозаправитися й поповнити запаси. Уряд Лівії пояснив, що захід до порту відбувався в межах чинних домовленостей двох країн про морське співробітництво.

Корвет "Меркурій" використовували для супроводу російських транспортних суден Джерело: Wikipedia

Лівія розслідує інцидент

Жителі Бенгазі почули потужний вибух на базі. Як пише Al-Wasat із посиланням на очевидців, полум’я було видно близько півтори години, потім воно стихло, і над базою піднялися клуби диму.

Про ліквідацію пожежі повідомив Департамент морського порятунку Східного регіону Лівії. Уряд заявив, що портові споруди та склади не постраждали, а місце події взяли під охорону.

"Уряд рішуче засуджує цей акт і вважає напад на судно в лівійському порту серйозним посяганням на національний суверенітет і явним порушенням безпеки портів і морського судноплавства", – йдеться в заяві.

Лівійські та російські відомства розслідують імовірний напад на корабель Джерело: radiosvoboda

Лівійська влада повідомила, що портові споруди та склади не постраждали Джерело: radiosvoboda

Лівійським силовим і військовим відомствам доручили провести розслідування спільно з російською владою. Слідству належить встановити обставини ймовірної атаки та з’ясувати, хто за нею стояв.

Що відомо про корабель

"Меркурій" – один із найновіших багатоцільових ракетних корветів російського флоту (проєкту 20380 типу "Стерегущий", спущений на воду 12 березня 2020). За даними Naval News, корвет використовували для супроводу російських транспортних суден (зокрема, пов’язаних із перевезенням військових вантажів для Африканського корпусу РФ).

Корвет супроводжував російські судна, зокрема ті, що перевозили вантажі для Африканського корпусу Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Додамо, що корпуси корветів проєкту 20380 спроєктовані з використанням елементів малопомітності: надбудову виконано з важкогорючих композитних матеріалів (склопластику), а її обводи мають характерний "гранований" профіль. Це знижує радіолокаційну помітність корабля та зменшує його помітність в інфрачервоному й акустичному полях. Орієнтовну вартість "Меркурія" оцінюють у 200–230 мільйонів доларів.

Його основні завдання можна поділити на чотири напрями:

Супровід та охорона суден (конвойна служба).

Протичовнова оборона. Пошук, відстеження та знищення ворожих підводних човнів у районі військово-морських баз, на підходах до портів і на маршруті руху конвоїв. Для цього він має гідроакустичні станції, торпедний комплекс "Пакет-НК" і вертоліт Ка-27ПЛ на борту.

Боротьба з надводними кораблями. Ураження ворожих бойових кораблів і суден за допомогою протикорабельного ракетного комплексу "Уран" (крилаті ракети Х-35) і 100-міліметрової артилерійської установки.

Протиповітряна оборона (ППО) та вогнева підтримка. Прикриття себе й суден, що охороняються, від ударів з повітря (літаків, крилатих ракет, безпілотників) за допомогою зенітного комплексу "Редут", а також артилерійська підтримка висадки морського десанту на узбережжі.

Примітно, що інцидент із "Меркурієм" стався наступного дня після атаки безпілотників на російський суховантаж Sparta II у Фінській затоці.