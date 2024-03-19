ЄС готується до приєднання України, але воліє про це мовчати - Politico

Для "тихої" гри є щонайменше дві причини

Європейський Союз планує приєднання декількох країн, зокрема й України. Але воліє про це мовчати, адже має ще впоратись з фермерськими протестами.

Про це пише Politico. Зазначається, що також обережно говорять про розширення ЄС на тлі наближення європейських виборів.

Зараз європейські лідери роздають поступки, щоб розгнівані фермери були задоволені, водночас зводячи розмови про розширення до мінімуму, особливо коли до виборів до ЄС залишилось лише три місяці.

А деякі офіційні особи ЄС прямо сказали виданню, що вони воліли б тримати в таємниці роботу з підготовки до остаточної інтеграції України, Молдови та ряду країн Західних Балкан — особливо про "побічні ефекти", які це матиме для фермерів.

Видання пише, що приєднання України до блоку є "геркулесовим" завданням для ЄС. Наша держава стане найбільшою країною ЄС, та, зважаючи на кількість населення, Київ мав би значний вплив у Європарламенті та Раді ЄС.

Ще одним випробування може стати те, що Україна, коли стане членом ЄС, матиме один із найнижчих ВВП. Це створило б серйозне навантаження на політику згуртованості блоку — фінансування, яке тече з багатших регіонів у бідніші.

Майбутнє розширення означало б, що всі нинішні країни ЄС "будуть змушені платити більше і отримувати менше", чітко сформульовано в документі. Блок вирішив, що підготовка до остаточної інтеграції України, Молдови, Грузії та шести країн Західних Балкан має здійснюватися всередині країни, а не на очах громадськості.

Тож, за оцінками аналітиків, прийняти нових членів ЄС без внутрішньоєвропейських реформ неможливо. Ба більше на саміті лідерів ЄС не буде прямих заяв про прийняття чи не прийняття країн до блоку. Лідери ЄС збираються просто "підбити підсумки" того, що потрібно зробити, згідно з останнім проєктом висновків зустріч.

Справжні дебати щодо розширення ЄС почнуться після європейських виборів. Зокрема, очікується, що Польща, яка перейме ротаційне головування в Раді ЄС у 2025 році, почне закладати основу для розширення.

"У нас є час", — сказав дипломат ЄС. "Це не те, що Україна завтра приєднається до ЄС".

Раніше "Телеграф" писав, що у вівторок, 12 березня, Єврокомісія затвердила переговорну рамку щодо вступу України до Європейського Союзу. Відповідні пропозиції було надано Раді ЄС.