ЕС готовится к присоединению Украины, но предпочитает об этом молчать — Politico

Для "тихой" игры есть по меньшей мере две причины

Европейский Союз планирует присоединение нескольких стран, в том числе Украины. Но предпочитает об этом молчать, ведь должно еще справиться с фермерскими протестами.

Об этом пишет Politico. Также осторожно говорят о расширении ЕС на фоне приближения европейских выборов.

Сейчас европейские лидеры раздают уступки, чтобы разгневанные фермеры были удовлетворены, в то же время сводя разговоры о расширении до минимума, особенно когда до выборов в ЕС осталось всего три месяца.

А некоторые официальные лица ЕС прямо сказали изданию, что они предпочли бы держать в тайне работу по подготовке к окончательной интеграции Украины, Молдовы и ряда стран Западных Балкан — особенно о побочных эффектах, которые это будет иметь для фермеров.

Издание пишет, что присоединение Украины к блоку является "геркулесовой" задачей для ЕС. Наше государство станет крупнейшей страной ЕС, и, учитывая количество населения, Киев оказал бы значительное влияние в Европарламенте и Совете ЕС.

Еще одним испытанием может стать то, что у Украины, когда станет членом ЕС, будет один из самых низких ВВП. Это создало бы серьезную нагрузку на политику сплоченности блока — финансирование, текущее из более богатых регионов в более бедные.

Будущее расширение означало бы, что все нынешние страны ЕС будут вынуждены платить больше и получать меньше, четко сформулировано в документе. Блок решил, что подготовка к окончательной интеграции Украины, Молдовы, Грузии и шести стран Западных Балкан должна производиться внутри страны, а не на глазах общественности.

По оценкам аналитиков, принять новых членов ЕС без внутриевропейских реформ невозможно. Более того, на саммите лидеров ЕС не будет прямых заявлений о принятии или не принятии стран в блок. Лидеры ЕС собираются просто "подвести итоги" того, что нужно сделать, согласно последнему проекту выводов, встреча.

Настоящие дебаты по расширению ЕС начнутся после европейских выборов. В частности, ожидается, что Польша, которая примет ротационное председательство в Совете ЕС в 2025 году, начнет закладывать основу для расширения.

"У нас есть время", — сказал дипломат ЕС. "Это не то, что Украина завтра присоединится к ЕС".

Ранее "Телеграф" писал, что во вторник, 12 марта, Еврокомиссия утвердила переговорную рамку по вступлению Украины в Европейский Союз. Соответствующие предложения были предоставлены Совету ЕС.