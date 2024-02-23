На крок ближче до вступу в ЄС: Рада схвалила проєкт про лобізм, що це таке

Законопроєкт набере чинності не пізніше 1 січня 2025 року

У п’ятницю, 23 лютого, Верховна рада схвалила законопроєкт щодо доброчесного лобіювання. Він спрямований на реалізацію рекомендацій Єврокомісії щодо вступу України до ЄС.

Про це повідомляє видання "Інтерфакс-Україна". За законопроєкт у цілому проголосували 236 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту.

Законопроєкт №10337 окреслює правові рамки лобістської діяльності в Україні, права та обов’язки суб’єктів; передбачає створення при НАЗК Реєстру прозорості. Вимагає звітування тих, кого визначено як суб’єктів лобіювання, і контроль за дотриманням ними правил лобіювання.

Документ спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, зафіксованих у Пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

Через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості законопроєкт набирає чинності, тобто не пізніше ніж 1 січня 2025 року.

Перед голосуванням ГО "Центр протидії корупції" висловила думку, що проєкт у поточному вигляді не розв'язує проблему лобізму через окремих депутатів і радників у владних структурах.

Тому голова Комітету ВР з питань правової політики від "Слуги народу" Денис Маслов заявив, що перед голосуванням у другому читанні "переглянули суть лобіювання" і ключовим маркером лобізму визначили комерційний інтерес.

Раніше "Телеграф" писав про топ-10 найбагатших депутатів Верховної ради.