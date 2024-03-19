Імпорт зерна з Росії та Білорусі: ЄС готується до радикального рішення – FT

Ціни можуть зрости щонайменше на половину

У Європейському Союзі готуються запровадити мито на імпорт зерна з Росії та Білорусі, яке активно та у великих обʼємах закупає Польща. Це обмеження буде першим, яке стосуватиметься харчових продуктів після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це пише Financial Times, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що Брюссель тривалий час чинив опір тиску з боку Польщі та країн Балтії щодо обмеження імпорту з Росії та Білорусі.

Однак, за даними джерел, Комісія запровадить тариф у розмірі 95 євро за тонну на зерно з Росії та Білорусі в найближчі кілька днів. Це може призвести до зростання цін щонайменше на 50%.

Мито у 50% також буде накладено на олійні культури та продукти їхньої переробки.

Іноземне видання нагадало, що у п'ятницю президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила прем'єру Польщі Дональду Туску, що "оцінює можливість запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії".

Проте комісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс, найбільш ймовірно, обере тарифи, а не санкції, адже це не вимагатиме одноголосного схвалення столиць, як у випадку з санкціями.

Раніше "Телеграф" писав, що Чехія планувала запропонувати країнам Європейського Союзу повністю заборонити імпорт російського та білоруського зерна до Європи. Придбання російського збіжжя – це фінансування агресивної війни російських терористів проти України.