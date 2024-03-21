"Викрадення" волонтера у Львові: у ТЦК заявили, що на нього заведено справу

Йому загрожує до 5 років позбавлення волі

У Львівському ТЦК та СП прокоментували ситуацію з нібито незаконним затриманням львівського волонтера Кирила Тарана. Щодо нього відкрили кримінальну справу.

Волонтеру загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба.

"Пан Таран не з’явився 20 березня за повісткою на проходження військово-лікарської комісії. Поважних причин для своєї неявки він не повідомив. Щодо військовозобов’язаного громадянина Кирила Тарана порушено справу за статтею 336 Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації особливий період, на військову службу на заклик осіб із числа резервістів у особливий період", — йдеться в повідомленні.

Також у ТЦК та СП додали, що Тарану 17 березня у присутності адвокатів було вручено повістку для проходження військово-лікарської комісії 20 березня 2024 року.

"Наголошуємо: у визначений законом термін зазначена особа за повісткою не з’явилася", — заявили в ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець різко відреагував щодо факту затримання волонтера Кирила Тарана представниками ТЦК. Випадок стався у ніч проти 16 березня у Львові.