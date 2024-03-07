Спускала гроші на казино та наркотики: у Києві псевдо-волонтерка вкрала 1,2 мільйона на "допомозі військовим"

Зловмисниці вдалося обдурити довірливих українців на величезну суму

У столиці правоохоронцям вдалося викрити серійну шахрайку, яка прикидалася псевдо-волонтером та регулярно організовувала "збори" на допомогу українським захисникам. Усі отримані кошти дівчина витрачала на онлайн-казино та наркотики.

Аферистці може загрожувати тюремне ув'язнення на строк до трьох років. Докладніше про діяльність столичної шахрайки розповіли у прес-службі Поліції Києва.

Відомо, що 26-річна мешканка Києва регулярно організовувала в соцмережах благодійні "збори". Шахрайка використовувала фейкові акаунти і щоразу вигадувала нову мету для термінового збору грошей.

Зокрема, кошти "збиралися" для придбання автомобілів для потреб українських захисників, а також на лікування тяжко поранених військових. Усі отримані від довірливих українців гроші шахрайка привласнювала собі. Дівчина витрачала "донати" на онлайн-казино, наркотики та інші "розваги".

Варто зазначити, що зловмисниці вдалося "зібрати" понад 1,2 мільйона гривень.

Наразі слідству вдалося встановити особи трьох постраждалих від дій аферистки, проте їх кількість може бути значно більшою. Розслідування по цій справі триває.

Аферистці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Зловмисницю затримали

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що юна киянка видавала себе за волонтера та збирала гроші "для дітей сиріт". Аферистка "прикривалася" назвою відомого благодійного фонду, а всі отримані гроші вона витрачала на власні потреби.